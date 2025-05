Στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας την στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, που μετείχε στην τηλεδιάσκεψη από ειδική αίθουσα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τόνισε: «Χρειαζόμαστε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες, ως πρώτο βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία».

Με παρόμοια λόγια τοποθετήθηκε στην τηλεδιάσκεψη και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας.

Today, the Coalition of the Willing convened.



We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire.



It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.



The ball is now in Russia’s court.



We stand ready to maintain…