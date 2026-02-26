Στην Βουλή την Παρασκευή 27/2 ο Μητσοτάκης – Θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Ανδρουλάκη

Στην Βουλή αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 9.30 θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Στις 12.30 ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο.