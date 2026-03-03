Στην Κύπρο σήμερα (3/3) ο Δένδιας – Θα συναντήσει Χριστοδουλίδη και Πάλμα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί σήμερα στις 11:00 π.μ. με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Στις 12:00 μ.μ. ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα.

Στις 13:00, ο υπουργός Άμυνας θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.