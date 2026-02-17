Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Ανακοίνωσε το νέο όνομα του κόμματος του

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Στέφανος Κασσελάκης: Ανακοίνωσε το νέο όνομα του κόμματος του
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Το νέο όνομα του κόμματος του ανακοίνωσε με ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης 17/2 ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω των social media.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε με ποσοστό 71,8% ψηφίστηκε η αλλαγή του ονόματος του κόμματος από Κίνημα Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά. Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή.

Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής. Το νέο μας όνομα εκφράζει τη δέσμευσή μας στη δημοκρατία, στη θεσμική σοβαρότητα, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη μεταρρυθμιστική τόλμη. Εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη μαζική συμμετοχή και για το επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ισχυρή πλειοψηφία προσδίδει σαφή νομιμοποίηση και καθαρή κατεύθυνση. Από σήμερα προχωρούμε ενωμένοι. Με αυτοπεποίθηση. Με σχέδιο. Με αισιοδοξία για τη χώρα. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ