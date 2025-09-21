Σποτ ΚΝΕ για το 51ο Φεστιβάλ: «Μια μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό»

«Στις 24, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», θα συναντηθούν χιλιάδες νέες και νέοι που στέκονται με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Χιλιάδες νέες και νέοι δίπλα-δίπλα με νέους κομμουνιστές από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ που παλεύουν από κοινού για να νικήσει το δίκιο.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό, δυναμώνουμε τον αγώνα για να σταματήσει η γενοκτονία, για Παλαιστίνη ελεύθερη, ανεξάρτητη, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την προκλητική στήριξη που δίνουν ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελειό» αναφέρει η ΚΝΕ.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνονται:

Συλλογή σχολικών ειδών για τα παιδιά της Παλαιστίνης: Συγκεντρώνουμε τετράδια, μολύβια, στυλό, τσάντες, γόμες, ξύστρες, κασετίνες, είδη ζωγραφικής για τα παιδιά της Δυτικής Όχθης, που συνεχίζουν να παλεύουν ενάντια στην κατοχική βία, τους εποικισμούς, τις καθημερινές εισβολές, την αιχμαλωσία και τις δολοφονίες, κρατώντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι κάποια από αυτά τα υλικά θα φτάσουν και στη Γάζα, σε μια Γάζα ελεύθερη, χωρίς κατοχικό στρατό, χωρίς πείνα, χωρίς βομβαρδισμούς.

Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στο Πάρκο «Τρίτση».

Την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη στις 19.30 στη Διεθνούπολη εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά: Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά». Ομιλητής: Γιάννης Γκιόκας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από Κομμουνιστικές Νεολαίες από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και από τη Νατάσσα Μποφίλιου, ερμηνεύτρια.

Η μεγαλύτερη εικαστική έκθεση αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης με 123 εικαστικούς να ενώνουν «τη φωνή τους» απέναντι στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ στη Γάζα, την «Γκουέρνικα» της εποχής μας.

Στις 19-20 Σεπτέμβρη στον κινηματογράφο «Τριανόν» το 3ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της ΚΝΕ, αφιερωμένο στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για λευτεριά. Θα προβληθούν 24 ταινίες μικρού μήκους καθώς και δύο διεθνώς βραβευμένες μεγάλου μήκους ταινίες Παλαιστίνιων δημιουργών: «Γάζα, Αγάπη μου» των αδερφών Ταρζάν και Αράμπ Νάσερ και «200 μέτρα» του Αμίν Ναϊφέ. Ακόμα, θα προβληθούν βιντεοσκοπημένες δηλώσεις σκηνοθετών που με τη στάση τους έχουν στείλει διεθνές μήνυμα αλληλεγγύης στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και καταδίκης της γενοκτονίας.

Επίδειξη μαχητικών αθλημάτων με σύνθημα «Μέσα στη μάχη – Ψηλά τη γροθιά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά», 20 Σεπτέμβρη, στις 18:00 στο θεατράκι του Πάρκου «Τρίτση».

Το Σάββατο 27 Σεπτέμβρη στις 21:30 στην Κεντρική σκηνή μεγάλο αντιπολεμικό αφιέρωμα, με τίτλο: «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… ξέρει να σκέφτεται!» – Μουσική επιμέλεια: Θύμιος Παπαδόπουλος – Συμμετέχουν: Κώστας Θωμαΐδης, Κοινοί Θνητοί, Δημήτρης Μπάκουλης, Μίλτος Πασχαλίδης, Ηρώ Σαΐα, Αγγελική Τουμπανάκη, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη.