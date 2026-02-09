Σώτη Τριανταφύλλου: “Ανίκανη η Αριστερά να κυβερνήσει” – Τι είπε για Καρυστιανού, Τσίπρα

Στην δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου μίλησε η συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου αφήνοντας αιχμές για κατάσταση στην Αριστερά, αλλά και και τον τρόπο που διαμορφώνεται η πολιτική στην χώρα.

Η γνωστή συγγραφές μιλώντας στους στο vidcast των ΝΕΩΝ «Face2Face» αναφέρθηκε στην Μαρία Καρυστιανού τονίζοντας πως “έχει εκφράσει κάποιες απόψεις λίγο αμφιλεγόμενες”.

“Το να θέλεις να ασκήσεις πολιτική είναι δικαίωμα, αλλά δεν σε υποχρεώνει κανείς να ασκήσεις πολιτική, ιδιαίτερα άμα είσαι άσχετος”.

Για τους πολιτικούς υπογράμμισε: “Οι περισσότεροι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι σε κάποιο βαθμό.

Δεν πρέπει να ζητάμε από τους πολιτικούς να είναι άγιοι. Πρέπει να ζητάμε να μπορούν να κάνουν μια δουλειά. Το να εξιδανικεύουμε τους ερασιτέχνες και να απαξιώνουμε τους επαγγελματίες πολιτικούς μας οδηγεί σε αδιέξοδο Η πολιτική είναι επάγγελμα και πρέπει να είναι επάγγελμα”.

Αιχμηρή ήταν η Σώτη Τριανταφύλλου και για τον Αλέξη Τσίπρα: “Υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν που μεγάλωσαν μέσα στις καταλήψεις των σχολείων ή των πανεπιστημίων. Κάπως έτσι έχουν φτιαχτεί οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Μεγάλωσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο.

Η πολιτεία του ως πρωθυπουργός ήταν αρνητική για την Ελλάδα κυρίως γιατί δίχασε περισσότερο τους ήδη διχασμένους Έλληνες”.

«Οι κυβερνήσεις ήταν ανίκανες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν γεωπολιτική, δεν ήξεραν τίποτα».