Σοφία Βούλτεψη: “Οι σημερινοί κομμουνιστές με μια σφαλιάρα φεύγουν – Δεν συγκρίνονται με αυτούς της Καισαριανής”
Με αφορμή την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από τους 200 εκτελεσθέντες
Τον δημόσιο διάλογο μονοπωλεί τις τελευταίες ημέρες η δημοσιοποίηση φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.
Η Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι οι σημερινοί κομμουνιστές δεν έχουν σχέση με τους κομμουνιστές της Καισαριανής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτοί με μια σφαλιάρα φεύγουν».
Αφορμή για το συγκεκριμένο σχόλιο στάθηκε τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας, με την κ. Βούλτεψη να κάνει λόγο για «δράκουλες-κομμουνιστές».
