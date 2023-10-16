Συνάντηση με Κουρέτα την Τρίτη ο Μητσοτάκης
Θα συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Τον νέο περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη στις 10:00 θα παραστεί και θα μιλήσει στο συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση», στο Athens Marriott Hotel.
Στις 16:30, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον εκλεγμένο περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 18:30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
