Κόκκινα δάνεια: «Κούρεμα» έως 200.000 ευρώ και φρένο στους πλειστηριασμούς – Τι αλλάζει

Σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με νέο νομοσχέδιο που προβλέπει πλαφόν στις απαιτήσεις τραπεζών και funds, περιορισμό των τόκων και αυστηρότερους κανόνες για τους πλειστηριασμούς.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις στις οποίες παλαιές οφειλές έχουν διογκωθεί υπερβολικά εξαιτίας τόκων υπερημερίας και πρόσθετων χρεώσεων.

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Πλαφόν στο τριπλάσιο του αρχικού δανείου

Η βασικότερη αλλαγή αφορά την καθιέρωση ανώτατου ορίου στη συνολική απαίτηση από ένα δάνειο.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, η ανεξόφλητη απαίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το αν το δάνειο βρίσκεται σε τράπεζα, fund ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Ειδικά για παλαιές αγροτικές οφειλές, το ανώτατο όριο περιορίζεται στο διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, σε δάνειο 100.000 ευρώ, εάν η συνολική απαίτηση έχει φτάσει τις 500.000 ευρώ, θα περιορίζεται στις 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει μείωση της απαίτησης κατά 200.000 ευρώ.

Για αντίστοιχη αγροτική οφειλή, το ανώτατο ποσό θα είναι 200.000 ευρώ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ειδικό τρόπο υπολογισμού για δάνεια πριν από το 1990, όταν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το αρχικό κεφάλαιο.

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Αυτόματος επανυπολογισμός χωρίς αίτηση

Οι τράπεζες, τα funds και οι servicers θα υποχρεούνται να επανυπολογίσουν τις απαιτήσεις που υπάγονται στο νέο καθεστώς εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Ο δανειολήπτης δεν θα χρειάζεται να υποβάλει αίτηση, καθώς ο επανυπολογισμός θα γίνεται υποχρεωτικά από τον πιστωτή.

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Θα λαμβάνονται υπόψη και οι καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται επιστροφή χρημάτων που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν.

Τι αλλάζει στους πλειστηριασμούς

Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν και τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

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Εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις θα μπορούν να συνεχίζονται μόνο με βάση το ποσό της οφειλής που προκύπτει μετά τον υποχρεωτικό επανυπολογισμό.

Για εκκρεμείς πλειστηριασμούς, ο πιστωτής θα υποχρεούται να γνωστοποιεί το νέο ποσό και να προσαρμόζει ανάλογα τις πράξεις εκτέλεσης.

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Αυτό δεν σημαίνει γενική απαγόρευση πλειστηριασμών, αλλά περιορισμό των απαιτήσεων που μπορούν να διεκδικηθούν μέσω αυτών.

Παράλληλα, τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό, ο πιστωτής θα πρέπει να έχει καταθέσει κατάλληλη και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.

Προκαταβολή έως 15% και απάντηση μέσα σε τρεις μήνες

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να επιταχύνει και τις διμερείς ρυθμίσεις μεταξύ οφειλετών και servicers.

Η προκαταβολή για την επίτευξη συμφωνίας θα περιορίζεται στο 15% της οφειλής, με δυνατότητα χαμηλότερου ποσοστού όταν συντρέχουν συγκεκριμένες οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες.

Επιπλέον:

Ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά σε πλήρες αίτημα ρύθμισης εντός τριών μηνών.

Ο οφειλέτης θα διαθέτει έναν μήνα για να απαντήσει στην πρόταση.

Η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών.

Σε περίπτωση υπέρβασης της τρίμηνης προθεσμίας, θα αναστέλλονται ο εκτοκισμός και η κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι να δοθεί απάντηση.

Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβάσεις

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για όσους δανειολήπτες εξυπηρετούν κανονικά μια συμφωνημένη ρύθμιση.

Όσο ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της, θα απαγορεύονται η καταγγελία της σύμβασης και η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τον διαχειριστή της απαίτησης.

Σε περίπτωση παραβίασης, προβλέπεται ακυρότητα των σχετικών πράξεων, πίστωση ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις και δυνατότητα επιβολής προστίμου έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη.

Παράλληλα, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά δωρεάν αναλυτική ενημέρωση για το δάνειό του, με πλήρη στοιχεία για κεφάλαιο, τόκους, χρεώσεις και πληρωμές. Η απάντηση θα πρέπει να δίνεται εντός 45 ημερών.

Αλαμπάση: «Λιγότερη αβεβαιότητα για τον οφειλέτη»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, τονίζει ότι στόχος είναι «λιγότερη αβεβαιότητα για τον οφειλέτη, περισσότερη ευθύνη για τον πιστωτή και ένα σύστημα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που λειτουργεί με κανόνες και παράγει πραγματικές λύσεις».

Το τελικό περιεχόμενο των διατάξεων θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και τη νομοθετική επεξεργασία.

Οι αλλαγές δεν αποτελούν ακόμη ισχύον δίκαιο, καθώς προϋποθέτουν την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή.