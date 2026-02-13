Σε εξέλιξη οι εργασίες στο ρέμα Πικροδάφνης – Χαρδαλιάς: “Πολύ σημαντικό το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης”

Ξεκίνησαν τα έργα διευθέτησης στο ρέμα Πικροδάφνης από την Περιφέρειας Αττικής. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο ύψος των οδών Λιδωρικίου και Βαλτετσίου (διοικητικά όρια Δήμου Αγίου Δημητρίου) στοχεύουν:

στην αποκατάσταση των καταπτώσεων,

στη διασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων (της παροχευτικότητας δηλαδή του ρέματος),

στη σταθεροποίηση των πρανών,

και στην πρόληψη νέων φαινομένων διάβρωσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν χαρακτήρα άμεσης θωράκισης και υλοποιούνται έως ότου ξεκινήσουν τα προβλεπόμενα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες οριοθέτησης.

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και η αποτελεσματική προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α5387/25-12-2025).

Αυτοψία στη σημείο πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες και εξήγησε ότι προχωρά μια σειρά παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης.

«Βρισκόμαστε το ρέμα της Πικροδάφνης, στο σημείο που είχαμε τα μεγάλα προβλήματα με τις καταπτώσεις των πρανών στις πρόσφατες πλημμύρες, εδώ όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και περιουσίες» δήλωσε ο περιφερειάρχης.

«Προχωράμε με μια σειρά έργων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα πρανή, έτσι ώστε με ασφάλεια τα μηχανήματα και οι άνθρωποι να μπορούν να προχωρήσουν σε απαραίτητους καθαρισμούς και να εξασφαλίσουμε την παροχετευτικότητα του ύδατος, ειδικά αν έχουμε και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Και συνέχισε:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι σημειακές και προσωρινού χαρακτήρα, αναμένοντας βέβαια την τελική μελέτη του έργου, το οποίο θα αναδείξει το συνολικό αντιπλημμυρικό που πρέπει να γίνει στην περιοχή. «Συνεχίζουμε, όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας μαζί με το Δήμο, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε όρους ασφάλειας για όλους όσους εμπλέκονται με το ζήτημα του ρέματος της Πικροδάφνης».

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι θα υπάρξει και συνέχεια με έργα που βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και στη Βαλτετσίου για να γίνει εφικτή η επαναφορά της πράνης και να μην υπάρχουν περισσότερα προβλήματα.