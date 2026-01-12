Σδούκου: «Τα διαδικαστικά παιχνίδια δεν βοηθάνε τους αγρότες»

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στον διάλογο με τον αγροτικό κόσμο, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την εξαγγελθείσα δημιουργία κόμματος από την κυρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84 καθώς και στο ΕΡΤnews.

Αγροτικό: Διάλογος με ουσία, όχι διαδικαστικά παιχνίδια

Η κυρία Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο «από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις», υπογραμμίζοντας ότι η πρόσκληση του πρωθυπουργού παραμένει ανοιχτή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εδώ και σαράντα ημέρες λέμε ελάτε να συζητήσουμε».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ο διάλογος προϋποθέτει σαφείς κανόνες, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να παίζουμε την κολοκυθιά, τώρα ερχόμαστε και τώρα δεν ερχόμαστε». Όπως υπογράμμισε, «δεν είναι διάλογος να βρίσκονται μέσα σε μία αίθουσα 35 ή 40 άτομα. Δεν μιλάμε για γενική συνέλευση, αλλά για έναν ουσιαστικό διάλογο». Σημείωσε μάλιστα πως ο διάλογος πρέπει να είναι ουσιαστικός καθώς «αν βρεθούμε καμιά 500αριά άτομα μαζί τι ακριβώς θα πούμε; Αυτό θα ήταν προσχηματικός διάλογος και εμείς θέλουμε πραγματικό διάλογο».

Επισήμανε επίσης, ότι η παρατεταμένη κινητοποίηση έχει οδηγήσει σε κόπωση όχι μόνο τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και την κοινωνία συνολικά. Όπως δήλωσε, «υπάρχει μια κούραση και μια ταλαιπωρία που την υφίσταται όλη η κοινωνία», τονίζοντας ότι βρισκόμαστε πλέον «στην ώρα της ευθύνης και των αποφάσεων».

Ειλικρινής διάλογος – Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «μια ειλικρινή και σε βάθος κουβέντα», όπου θα συζητηθούν πρακτικές λύσεις. Όπως είπε, «να μιλήσουμε συγκεκριμένα: τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει -λύσεις μία, δύο, τρεις, πέντε- και να εξηγηθούν τα τεχνικά ζητήματα».

Τόνισε, ωστόσο, ότι μέρος της ειλικρίνειας είναι να ειπωθεί ξεκάθαρα και «τι δεν γίνεται και γιατί δεν γίνεται», επισημαίνοντας πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι «στοχευμένες και ισορροπημένες», χωρίς να δημιουργούν «αίσθημα αδικίας στους υπόλοιπους πολίτες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να καλλιεργείται η εντύπωση ότι όποιος βγαίνει στον δρόμο κερδίζει περισσότερα από τους άλλους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, υπενθυμίζοντας πως «δόθηκαν 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές» και ότι «έχει ικανοποιηθεί ή δρομολογηθεί η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων».

Η επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε ότι, αφού διευκρινιστούν τα άμεσα ζητήματα, η συζήτηση πρέπει να μετατοπιστεί στην προοπτική τού πρωτογενούς τομέα. Όπως τόνισε, «ο κοινός στόχος είναι να πάμε στην επόμενη μέρα», με σκοπό «οι αγρότες να έχουν καλύτερη τιμή στο χωράφι και οι καταναλωτές καλύτερη τιμή στο ράφι».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση στη συνεργασία, τους συνεταιρισμούς και τη συμβολαιακή γεωργία, σημειώνοντας πως «από το 2019 έχουν θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα» και ότι «βλέπουμε αύξηση στους συνεταιρισμούς, στις ομάδες παραγωγών και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων». Τόνισε πως «καλούμαστε λοιπόν να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουν γίνει, δεν είναι ούτε από την αρχή, ούτε εν κενώ».

Όποιος μπαίνει στην πολιτική, κρίνεται – Αυτό ισχύει και για την κ. Καρυστιανού

Αναφερόμενη στην εξαγγελθείσα δημιουργία κόμματος από την κυρία Καρυστιανού, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική ζωή και να κάνει το βήμα που θεωρεί σωστό». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «από τη στιγμή που κάποιος περνά στο πεδίο της πολιτικής, κρίνεται πλέον επί ίσοις όροις, χωρίς προνομιακή μεταχείριση και χωρίς ασυλίες».

Σημείωσε ότι αυτό που έχει σημασία είναι το πολιτικό περιεχόμενο και η ρητορική που αναπτύσσεται. Όπως ανέφερε, «αυτό που βλέπουμε είναι μια συνολική βολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών», επισημαίνοντας ότι τέτοιες λογικές «αποτελούν χαρακτηριστικό λαϊκιστικών κομμάτων».

Δεν μας απασχολεί εκλογικά – μας απασχολεί θεσμικά

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα «δεν μας προβληματίζει εκλογικά», σημειώνοντας όμως ότι προκαλεί βαθύ θεσμικό και κοινωνικό προβληματισμό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί συνολικά ως κοινωνία είναι αν θέλουμε, σε τόσο κρίσιμες εποχές, να επενδύσουμε ξανά σε συνθήματα λαϊκισμού».

Σημείωσε μάλιστα ότι πρόβλημα σε εκλογικό επίπεδο το έχει η αντιπολίτευση «είτε είναι μονοπρόσωπα κόμματα, όπως του κ. Βελόπουλου και της κ. Κωνσταντοπούλου, είτε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που τάισε τον θυμό, τις θεωρίες συνομωσίας με ξυλόλια και χαμένα βαγόνια. Γι’ αυτό βλέπουμε πανικό, επιθέσεις και σπασμωδικές αντιδράσεις. Αλλά έτσι είναι, όταν επενδύεις στον λαϊκισμό, κάποια στιγμή θα το πληρώσεις».

Τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι αν θα το πληρώσει η αντιπολίτευση, είναι αν ένα νέο κύμα λαϊκισμού το πληρώσει η χώρα συνολικά, η οποία έχει βιώσει τις συνέπειες αυτών των λογικών στο πρόσφατο παρελθόν, λέγοντας πως «τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας την προηγούμενη δεκαετία και είδαμε πού οδήγησαν: σε κρίση, σε φόρους, σε ανασφάλεια και σε διχασμό». Όπως σημείωσε, τέτοιες πολιτικές αφηγήσεις μπορεί να εμφανίζονται ως αντισυστημικές, αλλά τελικά «πληρώνονται από την ίδια την κοινωνία».

Η κ. Σδούκου κατέληξε λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη θεσμική σταθερότητα και στη λύση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών, επισημαίνοντας πως «η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει να γίνεται με ευθύνη».