Σδούκου: «Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία»

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνεντεύξεις της στο MEGA News και στο ERTnews, τοποθετήθηκε για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν, τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Αναφερόμενη στη συμφωνία που υπεγράφη, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «αυτό που κρατάει κανείς είναι ότι, αν όλα πάνε καλά και προχωρήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, θα φέρουν, συνδυαστικά με τις υπόλοιπες, συνολικές επενδύσεις στη χώρα σε επίπεδο έρευνας περίπου 1 δισεκατομμύριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ έκανε λόγο για «μία σπουδαία και ιστορική συμφωνία», τονίζοντας ότι η προσπάθεια να διαπιστωθεί «αν όντως έχουμε στη θάλασσά μας ποσότητες υδρογονανθράκων, πέρα από τη γεωπολιτική της μεγάλη αξία, έχει και μία πολύ μεγάλη οικονομική αξία για τη χώρα», καθώς «μιλάμε για επενδύσεις, για έσοδα από την αξιοποίηση υδρογονανθράκων και φυσικά για μία μεγάλη αλυσίδα αξίας, σε υποδομές που δημιουργούνται, σε νέες θέσεις και καλά αμειβόμενες εργασίες που θα προκύψουν». Όπως επισήμανε, «η Ελλάδα, εάν καταστεί τελικά παραγωγός υδρογονανθράκων, αυτό συνεπάγεται φθηνότερες τιμές ενέργειας για τους Έλληνες καταναλωτές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη συνολική ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης για ενεργειακή ανεξαρτησία, σημειώνοντας ότι «ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό κοντά στο 30% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σήμερα βρισκόμαστε κοντά στο 60%», με στόχο «μέχρι το 2030 να φτάσουμε στο 80% ενεργειακής μας αυτονομίας από τα εθνικά καύσιμα που είναι ο ήλιος και ο άνεμος».

Σχετικά με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, η κ. Σδούκου έκανε λόγο για «ένα τεκμήριο μεγάλης σημασίας», σημειώνοντας ότι «μας θύμισε όλες αυτές τις θηριωδίες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής». Υπογράμμισε ότι «εφόσον είναι γνήσιες, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» και πρόσθεσε ότι «είμαι βέβαιη ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα διερευνήσει το θέμα και θα κινήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες για να μπορέσουν να περιέλθουν αυτά τα τεκμήρια στην ελληνική πολιτεία».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη συγκινησιακή φόρτιση που προκαλούν σε όλους οι φωτογραφίες, υπογραμμίζοντας πως «και μόνο που τις βλέπεις, τα πρόσωπα των ανθρώπων που βαδίζουν προς εκτέλεση, είναι σαφώς πολύ συγκινητικό και είναι κομμάτι του παρελθόντος μας, των όσων έχουν συμβεί». Σημείωσε δε πως αποτελούν μέρος της Ελληνικής ιστορίας, της κοινής ιστορίας όλων μας, καθώς «είναι Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και είναι ένα ιστορικό τεκμήριο, το οποίο δεν θα έλεγα ότι ανήκει σε κάποιο κόμμα ή σε κάποια παράταξη. Ανήκει στους Έλληνες συνολικά».

Για τη συζήτηση γύρω από το Συμβούλιο Ειρήνης, η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι «έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός» και ξεκαθάρισε πως «με την προϋπόθεση ότι θα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο, στενό πλαίσιο συζήτησης που αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας είμαστε θετικοί και θα συμμετάσχουμε ως παρατηρητές, εκπροσωπούμενοι από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών κ. Θεοχάρη».

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ διευκρίνισε πως «υπό αυτό το πρίσμα είναι λογικό να συμμετάσχει και η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεσήμανε επίσης ότι η χώρα μας οφείλει να έχει παρουσία όπου λαμβάνονται ή υλοποιούνται αποφάσεις για την περιοχή, αναφέροντας ότι «η συμμετοχή της χώρας μας γενικά στα διεθνή δρώμενα και ο ρόλος της Ελλάδας εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως παράγοντας σταθερότητας είναι πολύ σημαντικά».

Επανέλαβε δε, ότι η ελληνική στάση σε σχέση με τα διεθνή φόρα, τους οργανισμούς και τον τρόπο επίλυσης διαφορών είναι σταθερή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς ως χώρα συνεχίζουμε να τοποθετούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο ως μόνο δρόμο με τον οποίο μπορούν αυτά τα ζητήματα να επιλυθούν». Ανέφερε μάλιστα ότι «από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ των αρμοδιοτήτων που έχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» και ότι «δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε έναν αντί-ΟΗΕ». Τα ζητήματα, όπως είπε, «μπορούν να επιλύονται πάντοτε με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, τόνισε ότι «καλό είναι σε τέτοιου είδους συζητήσεις η Ελλάδα να είναι παρούσα και να συνδιαμορφώνει τις ευρωπαϊκές θέσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τοποθετούμενη για τα όσα ακούστηκαν στην συνεδρίαση ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «ίσως τελικά να χρειαστούν τον ΟΗΕ και τους κυανόκρανους στο ΠΑΣΟΚ».

Έκανε δε σαφές ότι η κυβέρνηση «δεν θα επιτρέψει την μετατροπή των εσωκομματικών προβλημάτων και αδυναμιών του ΠΑΣΟΚ σε πρόβλημα της χώρας». Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσει μπροστά στην επίλυση των προβλημάτων και ότι στις δημοσκοπήσεις «καταγράφεται σταθερά ποσοστό άνω του 30% να την υποστηρίζει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ανέφερε επιπλέον πως όταν οι πολίτες ερωτώνται με υποθετική σύγκριση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο τι θα επιθυμούσαν, απαντούν «έχοντας στο μυαλό τους μια εξιδανικευμένη κυβέρνηση». Ωστόσο, όπως τόνισε, «όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, εκεί ο πολίτης θα πρέπει να σκεφτεί εντελώς διαφορετικά», λαμβάνοντας υπόψη «τους πολιτικούς αρχηγούς που υπάρχουν, το τι πρόγραμμα έχει ο καθένας και τι μπορεί να υλοποιήσει».

Υπογράμμισε ότι «η δική μας δουλειά μέχρι εκείνη την ώρα είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο».

Αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο, καθώς «σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για να μπορούν οι πολίτες να παίρνουν φάρμακα υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία» και ότι «ενεργοποιείται η Εργάνη 2 που μειώνει τη γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις και περιφρουρεί τα δικαιώματα των εργαζομένων».

Κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς στη Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξουμε την ημέρα των εκλογών να διεκδικήσουμε μία τρίτη αυτοδυναμία, γιατί πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η μόνη πολιτική δύναμη στη χώρα, που μπορεί να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η κ. Σδούκου, σε σχέση με το ζήτημα της υπόθεσης Παναγόπουλου, ζήτησε να «ελεγχθεί οτιδήποτε συμβαίνει».

Τόνισε ότι «για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η τήρηση της νομιμότητας» και ότι «ο σεβασμός στη νομιμότητα δεν είναι θέμα επιλογής ή πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά θεμελιώδης προϋπόθεση λειτουργίας της δημοκρατίας».