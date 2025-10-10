Πλεύρης: Να πάρει θέση ο Δούκας για τα επιδόματα ενοικίου σε δικαιούχους ασύλου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κάλεσε τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να πάρει θέση για τα επιδόματα ενοικίου σε αλλοδαπούς που διαμένουν σε γειτονιές της Αθήνας.

«Αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας» ανέφερε.

Η απόφαση μου να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου δικαιούχων ασύλου και τα κονδύλια να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Περίμενα όμως ότι θα έβρισκα απέναντι μου κάποιες ΜΚΟ και σίγουρα τους “επιχειρηματίες” που…— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) October 10, 2025

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: αποδοτικό και αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας με τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Η Αθήνα έχει αναλάβει δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος. Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δουκας οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;