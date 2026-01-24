Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Πλεύρης για μεταναστευτικές ροές: «Η μείωση αφορά το τελευταίο 5μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα»

Όπως αναφέρει ο υπουργός κλείνουν στις 48.298 έναντι 60.886 του 2024

Πλεύρης για μεταναστευτικές ροές: «Η μείωση αφορά το τελευταίο 5μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα»
Σημαντικά μειωμένες ήταν οι μεταναστευτικές ροές το 2025, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Όπως αναφέρει ο υπουργός κλείνουν στις 48.298 έναντι 60.886 του 2024, δηλαδή 13.000 λιγότερες αν και παραμένει ανοικτό το μέτωπο της Λιβύης, σημειώνοντας 21% μείωση. «Η μείωση αφορά το τελευταίο 5μηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα καθώς έως τον Ιούλιο είχαμε αύξηση», καταλήγει ο υπουργός.

