Πηγές ΝΔ: «Το “αυτογκόλ” της Μιλένας Αποστολάκη και η απάντηση Λαζαρίδη»

«Σε πολιτική “γκάφα” υπέπεσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη όταν στη διάρκεια της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναρωτήθηκε γιατί εκλήθη στην Επιτροπή για να καταθέσει ο μάρτυρας κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο οποίος είχε διατελέσει γενικός γραμματέας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο του Σύριζα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Παράλληλα, όπως τονίζουν «την απάντηση έλαβε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας κ. Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος αναζήτησε τον κατάλογο των μαρτύρων που είχαν ζητήσει τα κόμματα και διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε προταθεί από την ίδια την κ. Αποστολάκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπορεί ενδεχομένως να “χαλάμε” ένα tik tok της κ. Αποστολάκη, αλλά καλό θα ήταν να είναι πιο προσεκτική και κυρίως να μην κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ακόμα και για στοιχειώδη ζητήματα» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.