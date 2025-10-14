Πηγές ΝΔ: «Όχι» του προεδρείου στην μετατροπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ σε σίριαλ

«Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ σημειώνοντας ότι «Σήμερα επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ, όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση».

Τονίζουν μάλιστα ότι «Ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό».