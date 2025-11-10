Πηγές ΝΔ: Ο Σπήλιος Λιβανός προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαφάνεια

«Στις αναγκαίες, άμεσες και μακροπρόθεσμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στις οποίες προέβη κατά το διάστημα της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός, Σπήλιος Λιβανός στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής» σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, οι οποίες σημειώνουν ότι «Στόχος, όπως είπε, ήταν «να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν εγκλωβισμένος σε ένα πολυδαίδαλο σύστημα διαχρονικών παθογενειών».».

«Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση των Δασικών Σχεδίων Βόσκησης, ελήφθη η πρωτοβουλία μετατροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το OpenGov για τις αιτήσεις ΟΣΔΕ και βγήκε η προκήρυξη “ανοιχτών” διαγωνισμών για την επιλογή του Τεχνικού Συμβούλου» λένε οι πηγές της ΝΔ και προσθέτουν ότι «Ταυτόχρονα, έγιναν και δύο άμεσες παρεμβάσεις.

-Η πρώτη αφορά στις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση της υπέρμετρης και αδικαιολόγητης αύξησης του αριθμού των δηλωθέντων αμνοεριφίων, την υπέρμετρη αύξηση των απαιτήσεων σε δημόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων και τη μη νόμιμη μεταβίβαση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, σε συνδυασμό με τους ιδιαίτερα αυξημένους ελέγχους σε όλη τη χώρα.

-Η δεύτερη είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση μιας πολιτικής μετασχηματισμού του Οργανισμού και καθιέρωσης διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να υπάρξει διακινδύνευση της καταβολής των ενισχύσεων για το έτος 2021».