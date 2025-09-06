Πιερράκακης: «Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη εξωστρέφεια»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε σε κοινή εκδήλωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να μιλήσουμε για την πολύ σημαντική αξία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – αλλά και του ΕΣΠΑ. Συνολικά, εγώ θα έλεγα για τις αναπτυξιακές προοπτικές που έχουν αυτά τα εργαλεία για το πώς συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκινώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία δεν λειτουργεί ως ανταγωνιστής του υπόλοιπου τραπεζικού συστήματος. Είναι ένας θεσμικός καταλύτης, ένας αρωγός για την κινητοποίηση κεφαλαίων, την ενίσχυση της ρευστότητας και την ουσιαστική στήριξη της μικρής και της μεσαίας επιχειρηματικότητας. Η ίδρυση και η λειτουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υπήρξε απάντηση σε μια διαχρονική αδυναμία, τη δυσκολία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, με όρους συμβατούς με το δυναμικό και τις δυνατότητές τους, και εγώ θα έλεγα ειδικά σε πολύ δύσκολα χρόνια, όπου ήταν αυτονόητο ότι η ρευστότητα συνολικά μειώθηκε στην ελληνική οικονομία. Μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο συνεργασίας με τις εμπορικές τράπεζες, η Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται, επενδύει και έχει ως σκοπό να δημιουργήσει νέα δανειακά προϊόντα που να είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Είναι μια επιτυχημένη

προσπάθεια που πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στο μέλλον και θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν και εργάζονται για την ΕΑΤ.

Καμία εθνική πολιτική ανάπτυξης δεν μπορεί να αγνοεί το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, το λέμε πάρα πολύ συχνά, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Είναι πάνω από 85% της απασχόλησης, όμως η δυναμική τους μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη αν ενισχυθεί σημαντικά η πρόσβασή τους σε βιώσιμη χρηματοδότηση. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εντάσσεται επακριβώς σε αυτή τη λογική. Και απαντάει σε αυτή την ανάγκη. Έρχεται να συγκεντρώσει, έρχεται να κινητοποιήσει διαθέσιμους πόρους και να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Και θα έλεγα ότι σήμερα μπορούμε πλέον να πούμε με σιγουριά ότι αποτελεί ένα ώριμο και αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής, αφού μέσω των προγραμμάτων της έχουν ήδη διοχετευτεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία Μιλάμε για πόρους που κατευθύνονται σε καινοτόμες, νεοφυείς επιχειρήσεις, σε μικρές οικογενειακές εταιρείες, αλλά και για κεφάλαια που αξιοποιούνται για να υποστηρίξουν δυναμικές εξαγωγικές δραστηριότητες. Η συμβολή της ΕΑΤ στην οικονομία μπορεί να εκφραστεί από το τρίπτυχο: Περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Επίσης, πρέπει να μιλήσουμε και για την πολύ ουσιαστική συμβολή του ΕΣΠΑ, ειδικά του 2021-2027, το οποίο εκτελείται απαρέγκλιτα και αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της χώρας, με προϋπολογισμό 26,2 δις ευρώ, στηρίζει την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και κυρίως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και στο πλαίσιο ότι επίσης ενισχύεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσα από την προώθηση της καινοτομίας, την αναδιοργάνωση της παραγωγής, τη δημιουργία μικροχρηματοδοτήσεων, το mentoring, το coaching, τις δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς μια πηγή ευρωπαϊκών πόρων, δεν είναι απλώς ένας παχυλός κουμπαράς, είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων με συγκεκριμένη αναπτυξιακή λογική, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί δράσεις και προγράμματα τα οποία συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω, επίσης, να τονίσω και να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι ότι η διαχείριση από κοινού με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όλων αυτών των εργαλείων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο να μπορέσει να οργανώσει και να συγχρονίσει, να ενορχηστρώσει τη λειτουργία όλων αυτών των προγραμμάτων παράλληλα, είναι κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο, το συζητούσαμε για χρόνια και τώρα γίνεται με πολύ οργανωμένο τρόπο για πρώτη φορά. Και είναι πολύ σπουδαίο ότι γίνεται ειδικά σε μια περίοδο που έχουμε και όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία μαζί.

Στοχεύοντάς τα, λοιπόν, κατάλληλα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα, μεγιστοποιούμε τον πολλαπλασιαστή. Αυτό επιδιώκει να κάνει ο κ. Παπαθανάσης με την ομάδα του και το κάνει εξαιρετικά και θέλω να τον συγχαρώ για αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, σε άλλη διάσταση του πώς βέλτιστα στοχεύεις στους πόρους που έχεις στα χέρια σου, θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το βράδυ να μιλάει όχι με όρους πακέτου, αλλά με όρους μεταρρύθμισης. Δηλαδή, πώς μπορούμε το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε να τον στοχεύσουμε σε μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος της χώρας, για να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες της χώρας μας και της οικονομίας μας.

Και ακόμη μια φορά, συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, αγαπητέ Νίκο, συγχαρητήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας έναν δρόμο γρηγορότερης και ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης και σε αυτό τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η ΕΑΤ παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μπράβο!».