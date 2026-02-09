Παπαστεργίου: «Τα παιδιά μας κινδυνεύουν» – Προανήγγειλε απαγορεύσεις και περιορισμούς στη χρήση των social media για τους ανήλικους

Στα σχέδια της κυβέρνησης για τη χρήση των social media για τους ανήλικους στάθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 9/2 στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Press Talk” τόνισε στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με Γαλλία, Ισπανία και Δανία για ρύθμιση των social media και προστασία των ανηλίκων.

«Διαμορφώνεται ένα ευρωπαϊκό κύμα -γιατί μαζί κινηθήκαμε με τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Δανία- προκειμένου όχι κάθε κράτος μόνο του αλλά και η Ευρώπη συνολικά να νομοθετήσει προκειμένου να προστατέψουμε τα παιδιά. Κάθε χώρα μπορεί να βρει τα όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να κινηθεί και καλό είναι να κινηθούμε όλοι μαζί συντεταγμένα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Πρέπει να δούμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών, σε ποια ηλικία, ποιες πλατφόρμες. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι όταν πλέον αποφασίσουμε όλοι μας να νομοθετήσουμε, αυτή η νομοθεσία να μπορεί να σταθεί».

Παράλληλα, ο κ. Παπαστεργίου απαντώντας στο αν θα απαγορευτεί και στην Ελλάδα η χρήση των social media από μια ηλικία και κάτω είπε ότι «πρέπει να πάρουμε μέτρα, όλοι το καταλαβαίνουν ότι πλέον τα παιδιά μας κινδυνεύουν, και επιμένω σε αυτό. Η εικόνα παιδιών τα οποία πλέον εκφράζονται μόνο μέσω του διαδικτύου, δεν μιλάνε ή δεν ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά στέλνουν εικονίτσες και καρδούλες, δεν είναι εικόνα μιας γενιάς που θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Από την ώρα που θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, ναι, και οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί ανάλογα με την ηλικία είναι στο τραπέζι των συζητήσεων.

θα χρειαστούμε σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία να είναι οι γονείς εκεί, γιατί το κράτος δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σπίτι και σε κανένα κινητό παιδιού, να κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε, όμως σε όλη αυτή την πρωτοβουλία, οι εκπαιδευτικοί κυρίως οι γονείς θα πρέπει να είναι εκεί για να στηρίξουν όχι εμάς, αλλά στην ουσία το μέλλον και την σωστή ανατροφή των παιδιών τους.

Εμείς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα λόγω και της ύπαρξης του age verification (επαλήθευση ηλικίας) και του Kids Wallet, που είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα που από την 1η Νοεμβρίου μπορεί να παρέχει την σωστή επιβεβαίωση ηλικίας».

Τέλος, για τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης υποστήριξε ότι «θα πρέπει όντως να βρούμε πλέον το μέτρο, και στην τεχνητή νοημοσύνη και προφανώς κάνουμε λόγο για μία υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα σέβεται τους ανθρώπους που έχει απέναντι.

Το ίδιο επικίνδυνο είναι και το κομμάτι του πώς δημιουργείς πλέον ψευδείς ειδήσεις, βίντεο και φωτογραφίες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν μπορεί όλοι αυτοί, όλο αυτό το ψηφιακό περιβάλλον και αυτή η ψηφιακή ζωή να είναι αρύθμιστη. Το AI Act, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Πλέον πρέπει και τα κράτη να επέμβουν περισσότερο, έτσι ώστε όντως πλέον τα παιδιά μας να αποκτήσουν ψηφιακή κουλτούρα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά μας από μικρή ηλικία, μιας και δυστυχώς ενημερώνονται μόνο από τα social media, να μπορούν να καταλάβουν αν αυτό το οποίο βλέπουν είναι πραγματικό, είναι μία πραγματική ιστορία ή είναι μυθοπλασία ή ακόμα χειρότερα, είναι καταφανώς ψευδές δημοσίευμα κατασκευασμένο με τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει ρύθμιση. Δεν μπορείς να αφήνεις ένα εργαλείο ελεύθερο, χωρίς σε αυτό να υπάρχει όντως ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ειδικά για τους ανηλίκους».