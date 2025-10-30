Παπασταύρου: Θωρακίζουμε Αθήνα, Βοιωτία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική κατά της λειψυδρίας – Όλο το σχέδιο

Το σχέδιο για την λειψυδρία εξήγησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

«Μετά από μία περίοδο συζητήσεων και υδρολογικών αναλύσεων υπάρχει ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμών πλάνων για τη θωράκιση της Αττικής, της Βοιωτίας, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής από τη λειψυδρία» ανέφερε.

Όπως εξήγγειλε, ο ΥΠΕΝ η επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ σε Βοιωτία και Χαλκιδική αντίστοιχα, διασφαλίζει μία συντονισμένη κοινή διαχείριση που εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ίση έμφαση με την ύδρευση θα δοθεί και στην άρδευση για τους αγρότες ενώ τόνισε ότι αυτή είναι η πλέον βιώσιμη, αποτελεσματική και βέλτιστη λύση για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αλλά και των απωλειών που φθάνουν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε ποσοστό 50%. Όπως είπε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να νοικοκυρευτεί ο κατακερματισμός των παρόχων νερού, ενώ με αυτές τις δύο πιλοτικές επεκτάσεις από τους 750, ο αριθμός τους θα μειωθεί στους 700. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι όλες οι προσπάθειες γίνονται προκειμένου να μη χρειαστεί να μπουν περιορισμοί στην κατανάλωση.

Ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο, ο “Εύρυτος”, που θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη, γεγονός που δημιουργεί έναν σαφή άξονα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας για τα επόμενα έτη.

Το έργο του Ευρύτου θωρακίζει την Αττική για τα επόμενα 30 έτη με νερό άριστης ποιότητάς. Με 220 κυβικά μέτρα τον χρόνο το έργο εξασφαλίζει το λεκανοπέδιο για τις ανάγκες σε νερό, ενώ το κόστος του ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές, ενώ όταν υπάρχει πλεονάζον ύδωρ θα αξιοποιείται ο ταμιευτήρας του Εύηνου, με μηδενικό κόστος αφού η ενίσχυση του εν λόγω ταμιευτήρα γίνεται με τη βαρύτητα, με πολύ μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Στους σχεδιασμούς της ΕΥΔΑΠ στο έργο Εύρυτος περιλαμβάνεται η διαδοχική υδραυλική σύνδεση των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Εύηνου, με δύο διαδοχικές σήραγγες συνολικού μήκους 20 χλμ και έργα κεφαλής μικρού ύψους με τοξωτά θυροφράγματα αυτόματης λειτουργίας. Όπως υπογραμμίστηκε το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2029, με διαφανείς και αδιάβλητες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, οι δράσεις για τη θωράκιση της Αττικής είναι οι εξής: Λειτουργία γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας, μείωση κατά 70% της 1ης περιβαλλοντικής παροχής του Ταμιευτήρα Εύηνου, ενεργοποίηση των γεωτρήσεων Ούγγρων, δεκαεπτά γεωτρήσεις και τρία αντλιοστάσια για την αξιοποίηση του έργου Βοιωτικού Κηφισού που εξασφαλίζει νερό για άρδευση και ύδρευση. Στο σύνολό τους τα έργα εξασφαλίζουν 149 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Σε περίπτωση που καθυστερήσει το έργο του Ευρύτου, το “Plan B” της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει έργα αφαλατώσεων σε Θίσβη, Ν. Πέραμο και Λαύριο, τα οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης, η Αθήνα έχει το φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό της Ευρώπης, ενώ υπογράμμισε ότι ζητήματα τιμολόγησης αφορούν την ΡΑΑΕΥ. Όσον αφορά τις διαρροές νερού, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 15% ενώ στόχος είναι να μειωθούν στο 11%. Ο κ. Σαχίνης αναφέρθηκε στο νέο ανταποδοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τόνισε ότι όποια κέρδη, θα επιστρέψουν σε νέες υποδομές και υπηρεσίες προς όφελος του πολίτη.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Πέτρος Βαρελίδης. Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων επεσήμανε τέλος ότι είναι υποχρέωση του κάθε παρόχου να προϋπολογίσει στο πενταετές πλάνο του τη μελλοντική αύξηση της ζήτησης ειδικά σε τουριστικές περιοχές.

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Παπασταύρου:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, Περιφερειάρχη, Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε, Διευθύνοντα Σύμβουλε, μέλη της Διοίκησης και εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε όλοι σήμερα στη γιορτή για τη συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ. Ενός αιώνα παροχής καθαρού, ποιοτικού νερού στην Αττική, του ποιοτικότερου στην Ευρώπη, ενός αιώνα έργων αποχέτευσης που άλλαξαν την εικόνα της πρωτεύουσας για πάντα.

Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την ιστορία. Να μιλήσουμε όμως και για το γεμάτο προκλήσεις μέλλον.

Με τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ να αποτελούν, διαχρονικά, τον σταθερό και ακούραστο πυλώνα της. Με αφοσίωση, με αίσθηση καθήκοντος για την υπηρεσία κοινής ωφέλειας που προσφέρουν σε όλες εμάς, νύχτα μέρα, 365 μέρες τον χρόνο και επαγγελματισμό, εξασφαλίζουν καθημερινά το πολυτιμότερο αγαθό για όλους μας.

Με τον σημερινό εορτασμό, και στο πλαίσιο της συζήτησης για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής που την επιτείνει, θα ήθελα να παρουσιάσω τα μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση της Αττικής.

Το νερό είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό και η αδιάκοπη παροχή του αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Διαβάζοντας για την ιστορία της ΕΥΔΑΠ, μου εντυπώθηκε μία χαρακτηριστική έκφραση: ότι καμία ιστορία μεγάλης πόλης δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, χωρίς το νερό να αποτελεί βασικό άξονα αναφοράς.

Στο επίκεντρο, λοιπόν, αυτού του αιώνα της ΕΥΔΑΠ, βρισκόταν πάντα η θωράκιση της Αττικής.

Γιατί η λειψυδρία για την Αττική δυστυχώς δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο.

Η Αττική έχει αντιμετωπίσει ξανά περιόδους λειψυδρίας.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, τα διαχρονικά αποθέματα ταμιευτήρων, τα τελευταία 40 χρόνια, γνωρίζουν κύκλους ανόδου και ύφεσης. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία αποθεμάτων νερού, γεγονός που αποδεικνύουν τα υδρολογικά δεδομένα.

Στην ιστορία μας, τα τελευταία 100 χρόνια, σε κάθε γενιά, αναλαμβάνεται πρωτοβουλία για την εκπόνηση ενός μεγάλου, οραματικού έργου, προκειμένου να θωρακιστεί η παροχή νερού στην Αττική.

Από το 1926 και την έναρξη εργασιών κατασκευής του Φράγματος Μαραθώνα, του “μεγαλύτερου υδραυλικού έργου των Βαλκανίων”, που ολοκληρώθηκε το 1929 επί Ελευθερίου Βενιζέλου….

Μέχρι την εκκίνηση αξιοποίησης της Λίμνης Υλίκης επί Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1956, που λόγω της χαμηλής υψομετρικής της θέσης, χρησιμοποιούνται αντλιοστάσια για την άντληση του νερού.

Και από τα εγκαίνια της κατασκευής της τεχνητής Λίμνης Μόρνου το 1979…

Μέχρι τη μελέτη επί Κωσταντίνου Μητσοτάκη το 1990, που οδήγησε στο μεγάλο Έργο του Ευήνου.

Και θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που είχε κληθεί τότε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας που έχει γνωρίσει η χώρα μας.

Η Σήραγγα Ευήνου-Μόρνου είναι ένα υδροδοτικό έργο που έδωσε ανάσα στην Αττική για τις επόμενες δεκαετίες.

Σήμερα, όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε και έχουμε βιώσει ειδικά στη χώρα μας, οι κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι ίδιες όπως στο παρελθόν.

Τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ευρώπη, και ακόμη ειδικότερα στη Μεσόγειο, η κλιματική αλλαγή εντείνει την λειψυδρία.

Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές, περιλαμβάνεται στις χώρες που προβλέπεται πως θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με το νερό στο μέλλον.

Η ευρύτερη περιοχή της χώρας μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως.

Η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει τους ρυθμούς μείωσης αποθεμάτων νερού.

Μέχρι το 2021 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά, στο 1,1 δις κυβικά μέτρα. Δεν μειώνονταν.

Από το 2022, η μείωση των αποθεμάτων αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος.

Επιπλέον, σημειώνεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά περίπου 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά περίπου 6%.

Όλα αυτά τα στοιχεία, συντείνουν στο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη.

Ως υδατικό στρες, εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση – στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%.

Η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού, βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ήδη από το 2023, η Κυβέρνηση είχε προβεί σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Κάποιες από αυτές τις είχε ανακοινώσει και ο προκάτοχός μου, ο Θοδωρής Σκυλακάκης έναν χρόνο πριν. Ενδεικτικά:

Ιδρύσαμε τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων για τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Επικαιροποιήσαμε τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Εκδώσαμε την ΚΥΑ Κοστολόγησης Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος, τη μεθοδολογία για να γίνεται σωστά η κοστολόγηση, η τιμολόγηση και η ανάκτηση κόστους.

Εξασφαλίσαμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών και το Πράσινο Ταμείο.

Θεσπίσαμε την υποχρέωση των παρόχων να καταθέτουν ποσοτικά στοιχεία ύδρευσης και τιμολόγησης σε πληροφοριακό σύστημα, καθώς και της αξιολόγησής τους, ενώ προβλέπεται ρητά η υποχρέωση σύνταξης masterplan και επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας. Ήδη, έχουν κατατεθεί 35 masterplans εταιρειών.

Και από τα πιο σημαντικά είχαν ανακοινωθεί και ολοκληρώνονται το 2026, είναι η μελέτη που κάνει η Ακαδημία Αθηνών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ινστιτούτα για τη δημιουργία ακριβέστερων προγνωστικών κλιματικών μοντέλων.

Θα επιτρέψει 10 φορές ακριβέστερη γεωγραφικά πρόγνωση των βασικών κλιματικών & υδρολογικών μεταβλητών τα επόμενα 30 χρόνια .

. Έχουμε παραλάβει τις πρώτες επιστημονικές αναλύσεις και επιβεβαιώνουν τα υδρολογικά στοιχεία, που δείχνουν ότι η λειψυδρία παραμένει και εντείνεται.

Διανύουμε, μάλιστα, το δεύτερο πιο σημαντικό επεισόδιο έμμονης ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών.

Κυρίες και κύριοι, είναι, λοιπόν, η ώρα των πράξεων. Όλες οι υδρολογικές μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Υλοποιούμε άμεσα 7 άξονες στρατηγικής δράσης, που εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις.

Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού.

Όπως και στις πολεοδομίες, όπως και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, όπως και στο Θαλάσσιο Χωροταξικό, η μεγάλη πρόκληση της χώρας μας είναι η σωστή και με επιστημονικά κριτήρια οργάνωση.

Το μεγάλο έργο της γενιάς μας είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο.

Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 – σε περίπου 4 έτη από σήμερα – και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Και είναι το έργο της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προστίθεται σε αυτή τη σκυταλοδρομία εμβληματικών έργων των τελευταίων 100 ετών.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής:

Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Όμως, δεν εφησυχάζουμε. Πέρα από τα άμεσα, βραχυπρόθεσμα έργα που τρέχει η ΕΥΔΑΠ και το μακροπρόθεσμο έργο του Εύρυτου, σε περίπτωση που χρειαστεί, ωριμάζουμε μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα:

Α. το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και

Β. τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

Δημιουργούμε 2 ισχυρούς πυλώνες σε Αττική & Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης & αποχέτευσης.

Ταυτόχρονα, προχωρούμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση: την επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους.

Αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών αυτών, που έχουν τόσο σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση του νερού, δεν μπορεί 45 χρόνια να παραμένουν ίδιες. Πρέπει να εκσυγχρονιστούν.

Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δις.

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητος ο θεσμικός εκσυγχρονισμός διατάξεων και ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να επιτρέψει την ταχεία εφαρμογή μέτρων.

Όπως η ενδυνάμωση του ρόλου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και η ενεργοποίηση της διαδικασίας κατεπείγουσας ανάγκης.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Αποτελεί ένα βήμα οικονομικού και οργανωτικού νοικοκυρέματος, με έλεγχο και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, απλοποίηση κανονισμού ίδρυσης και λειτουργίας, ανάμεσα στα άλλα.

Και φυσικά, άμεσα προβλήματα ύδρευσης αντιμετωπίζουν και τα νησιά μας, γι’ αυτό και βρισκόμαστε σε πλήρη συντονισμό με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συνολικά,151 έργα με π/υ άνω των 320 εκ. € υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης.

Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Αναγνωρίζουμε, όμως, τις απαιτήσεις μίας συνολικής μεταρρύθμισης στη διαχείριση νερού, καθώς η χώρα μας διαθέτει 740 διαφορετικούς οργανισμούς παρόχους νερού, που οδηγούν ξεκάθαρα σε μία μη αποτελεσματική διαχείριση του νερού, ενώ οι απώλειες φτάνουν 50% – την ώρα που στη Σιγκαπούρη και το Ισραήλ κάθε σταγόνα χρησιμοποιείται 3 φορές.

Για τον λόγο αυτό, εξασφαλίσαμε Τεχνική Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους παρόχους νερού στη χώρα μας, με στόχο την:

Αποτύπωση και αξιολόγησή τους.

Την αναδιοργάνωση και βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών τους.

Και τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητάς τους.

Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο, νοικοκυρεύουμε το τοπίο διαχείρισης νερού ύδρευσης και άρδευσης το οποίο σήμερα είναι κατακερματισμένο.

Κλείνοντας,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΥΔΑΠ και τα στελέχη της που για έναν αιώνα μας εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα νερού και διαφυλάσσουν το πολύτιμο αυτό δημόσιο αγαθό.

Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια να συνεχίσετε να εξελίσσεστε, να καινοτομείτε, να προσφέρετε στους πολίτες και την πατρίδα μας, με το ίδιο ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Η ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του: «Κύριε Υπουργέ, κ. Δήμαρχε, αγαπητά στελέχη και εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, κυρίες και κύριοι,

Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να τιμήσω τα 100 χρόνια ιστορίας μιας εταιρείας η οποία είναι συνυφασμένη, ταυτισμένη με την ίδια την ιστορία του ελληνικού κράτους και με την ύδρευση και την αποχέτευση της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας.

Πράγματι, νομίζω ότι όλοι μας αισθανόμαστε μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις σημαντικές αποφάσεις που πήραν ηγέτες προηγούμενων γενεών προκειμένου σε άλλους καιρούς, θα έλεγα πιο δύσκολους, να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσά μας θα είχε πάντα επαρκές, ποιοτικό και φθηνό νερό.

Και η διαδρομή αυτή, την οποία παρακολουθήσαμε σε αυτό το όμορφο βίντεο, το οποίο είδαμε πριν από λίγο, καταδεικνύει ακριβώς τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και από τον Υπουργό αλλά και από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ως προς τα επόμενα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής εταιρείας.

Μιας εταιρείας, που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Εταιρεία οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο Υπερταμείο -για να τα θυμόμαστε και αυτά- το 2016. Με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει μία κρατική εταιρεία.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα εδώ όχι μόνο για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν προσφέρει, αλλά για να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος, αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος.

Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροδότησής της, εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από τον φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων.

Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό και το έργο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, το νέο εμβληματικό έργο στην ιστορία των μεγάλων έργων της Αττικής, δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου, του φράγματος του Ευήνου.

Είναι ουσιαστικά η μεταφορά, με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης.

Και για εμάς που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε καλά -είμαστε, ναι, κ. Υπουργέ μου, αυτής της ηλικίας- τη μεγάλη κρίση ύδρευσης της Αττικής στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των αποφάσεων που πάρθηκαν τότε και την ανάγκη να μην βρεθούμε ποτέ ξανά σε μια τέτοια κατάσταση, να τρέχουμε καμπάνιες, όπως το «Προσέχουμε για να Έχουμε», και να ζητάμε ουσιαστικά από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση προκειμένου να μην ξεμείνει η Αττική από νερό.

Αυτό, λοιπόν, ακριβώς το σχέδιο υπηρετείται μέσα από τις σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ. Είδατε στο γράφημα, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια κάθετη αύξηση των επενδύσεων τις οποίες πρέπει να κάνει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια. Είναι οι επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο το έργο για το οποίο σας μιλήσαμε, επενδύσεις που αφορούν την αποχέτευση, τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας -άλλο ένα εμβληματικό έργο στο χαρτοφυλάκιο, στη «φαρέτρα» των έργων υποδομής της ΕΥΔΑΠ-, αφορούν όμως και επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την πολύ σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ, πέραν των ορίων της Αττικής.

Να καλυφθεί πια όλη η Αττική, και η Ανατολική Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία και η Φωκίδα, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά -και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό- η ΕΥΔΑΠ να εισέρχεται και στον τομέα της διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Είναι ένα πείραμα για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, για να μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εταιρεία, η οποία έχει τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, μπορεί να προσθέσει προστιθέμενη αξία και στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο αποτελεί μια άλλης τάξης πρόκληση, για την οποία δεν είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε, αλλά ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα όλους μας απασχολεί πάρα πολύ.

Εν κατακλείδι, κυρίες και κύριοι, θέλω να γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Αφορά την απόλυτη και κατηγορική δέσμευσή μας ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Αφορά, επίσης, τη δέσμευσή μας ότι οι επενδύσεις τις οποίες σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν, εξετάζοντας και όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης, και με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό.

Αυτό αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εποπτεύει, να καθοδηγεί και να δρομολογεί τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σήμερα.

Εύχομαι, λοιπόν, πολύ σύντομα, κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε, κ. Πρόεδρε, να ξαναβρεθούμε, όπου θα παρουσιάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια όλες τις δράσεις προκειμένου αυτό το πολύ φιλόδοξο σχέδιο να υλοποιηθεί.

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί στην υλοποίηση και στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρεθούν μπροστά μας έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από τη συνεχιζόμενη ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό, καθαρό και ποιοτικό νερό.

Σας ευχαριστώ πολύ».