Παπανδρέου: «Οι ψηφιακές πλατφόρμες χειραγωγούν στο ποιον θα πιστέψουμε»

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι «ο δημόσιος λόγος και η διαβούλευση είναι στον πυρήνα της Δημοκρατίας», ανοίγοντας σήμερα, Τετάρτη (22/10), το απόγευμα, στην Πάτρα, την ημερίδα για την “αξιοπιστία της πληροφόρησης στην εποχή των Fake News”, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου με την συνεργασία της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων.

Ο κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι σήμερα ο δημόσιος χώρος έχει αντικατασταθεί από τις ψηφιακές πλατφόρμες με τα social media και τους αλγόριθμους «να επηρεάζουν, αλλά ουσιαστικά να αποφασίζουν ποιος θα ακουστεί πιο δυνατά, και μας καθοδηγούν ή χειραγωγούν στο ποιον θα πιστέψουμε, ποιον θα αμφισβητήσουμε».

Πρόκειται περί ψευδαίσθησης και «αλήθεια είναι ότι έχουμε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, επιρροής, χειραγώγησης».

Πρόσθεσε ότι οι πλατφόρμες που λειτουργούν δεν υπηρετούν την αλήθεια ή έστω την ειλικρινή αναζήτηση και συζήτηση, αλλά καλλιεργούν τον θυμό, την υπερβολή, την πόλωση, την σύγκρουση, με μοναδικό στόχο το κέρδος και τελικά τον έλεγχο.

«Έχουμε περάσει από την υπόσχεση της ψηφιακής ελευθερίας σε μια παγίδα αλγοριθμικής εξάρτησης κι αυτό έχει τεράστιες συνέπειες στη δημοκρατία μας. Γιατί η δημοκρατία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη», τόνισε και συμπλήρωσε πως «στην Ελλάδα έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ειδικά με την σημερινή λειτουργία της κυβέρνησης».

«Υπάρχει μια νέα γενιά — η γενιά των millennials και Gen Z — που βιώνει την κρίση αυτή πιο έντονα, αλλά και πιο συνειδητά.

Μια γενιά που ψάχνει αυθεντικότητα, διαφάνεια, κοινότητα, νόημα.

Που έχει κουραστεί από τη διάσπαση και τη χειραγώγηση, και διψά για συμμετοχή», επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός με την υπογράμμιση πως πρόκειται «για τη νέα πολιτική συνείδηση — μια συνείδηση που δεν απορρίπτει την τεχνολογία, αλλά ζητά να την επανοηματοδοτήσει».

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε καταλήγοντας πως το θέμα «δεν είναι μόνο η ενημέρωση. Είναι η ελευθερία της σκέψης. Είναι το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει, να κρίνει, να συμμετέχει. Είναι το αν θα αφήσουμε την επικοινωνία, την διαβούλευση, την αλήθεια να γίνουν εμπόρευμα — ή αν θα τα εγγυηθούμε ως κοινό αγαθό.

Αυτός είναι ο σκοπός μας. Να ξαναδώσουμε στον δημόσιο λόγο την αξιοπρέπειά του. Και να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται κάθε ζωντανή δημοκρατία».