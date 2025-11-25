“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέτει από σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2025, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

τελικοΝΣΧ-ΕΠΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ-ΛΟΙΠΕΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΛήψη

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

