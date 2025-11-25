ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θέτει από σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2025, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.