Ο Θεοδωρικάκος συναντήθηκε με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε καλό κλίμα

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με το προεδρείο της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, με βασικό θέμα τα ασφάλιστρα υγείας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, έγινε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε καλό κλίμα και συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα επικοινωνία μέσα στις επόμενες μέρες.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγαρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.

