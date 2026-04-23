Βαγγέλης Μαρινάκης: Ενδιαφέρεται για την αγορά της Μάριμπορ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ενδιαφέρεται να επενδύσει στο Σλοβένικο ποδόσφαιρο, συγκεκριμένα αγοράζοντας τη ομάδα της Μάριμπορ.

Σύμφωνα με την «Sportklub», ο Έλληνας επιχειρηματίας θα απλώσει τα δίχτυα του και στην Σλοβενία, αποκτώντας την ποδοσφαιρική ομάδα της Μάριμπορ. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προτείνει παίκτες και επιχειρηματικά σχέδια που θα ανέβαζαν επίπεδο την ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι είναι ήδη ιδιοκτήτης της Ρίο Άβε της Πορτογαλίας και της Νότιγχαμ Φόρεστ της Αγγλίας.