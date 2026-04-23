Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Βαγγέλης Μαρινάκης: Ενδιαφέρεται για την αγορά της Μάριμπορ

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ενδιαφέρεται να επενδύσει στο Σλοβένικο ποδόσφαιρο, συγκεκριμένα αγοράζοντας τη ομάδα της Μάριμπορ.

Σύμφωνα με την «Sportklub», ο Έλληνας επιχειρηματίας θα απλώσει τα δίχτυα του και στην Σλοβενία, αποκτώντας την ποδοσφαιρική ομάδα της Μάριμπορ. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προτείνει παίκτες και επιχειρηματικά σχέδια που θα ανέβαζαν επίπεδο την ομάδα.

Θυμίζουμε ότι είναι ήδη ιδιοκτήτης της Ρίο Άβε της Πορτογαλίας και της Νότιγχαμ Φόρεστ της Αγγλίας.

