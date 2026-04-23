Συναγερμός από τον ΕΟΦ: Εντοπίστηκαν 8 προϊόντα με επικίνδυνες ουσίες

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) χτυπά καμπανάκι για οκτώ φαρμακευτικά προϊόντα και ζητά από τους καταναλωτές να προσέχουν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΕΟΦ σε ανακοίνωση του, πρόκειται για προϊόντα τα οποία διακινούνται στην χώρα μας και περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, για τις οποίες δεν έχουν έγκριση ή είναι επικίνδυνες για την υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη ανακοίνωση αναφέρεται στο προϊόν 4S (κάψουλες), όπου προωθείται για απώλεια βάρους. Όπως ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, το προϊόν έχει τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας. Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Όσοι έχουν το συγκεκριμένο προϊόν στην κατοχή τους καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το απομακρύνουν άμεσα, καθώς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους.

Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά 7 προϊόντα που διακινούνται και οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση τους.

Πρόκειται για τα:

BABA BERATAN HERBAL MIXTURE,

GENTLE DMP DOMIPA HERBAL MIXTURE,

MANISA HERBAL MIXTURE

BITKISEL KARISIMLI EPIMEDYUMLU MACUN,

LA PEPA NEGRA,

ROYAL HONEY,

ROYAL HONEY VIP

Ο ΕΟΦ ενημερώνει το κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας, καθώς και μετά από εργαστηριακή ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα προϊόντα περιέχουν τη μη δηλωμένη δραστική ουσία σιλδεναφίλη. Η σιλδεναφίλη συνδέεται με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ιδιαίτερα για το καρδιοαγγειακό σύστημα, καθιστώντας την ακούσια χρήση τους επικίνδυνη για την υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν την αγορά τέτοιων προϊόντων, ιδίως μέσω διαδικτύου. Επισημαίνεται ότι η χρήση αυτών των προϊόντων πρέπει να αποφεύγεται και ότι σε περίπτωση εντοπισμού, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο ΕΟΦ.