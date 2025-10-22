O Ρωμανός απαντά σε όσους κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό για «σύγχυση στίχων» στην ανάρτηση για τον θάνατο του Σαββόπουλο

Απάντηση σε όσους σχολίασαν αρνητικά την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, έδωσε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Ρωμανός, σχολιάζοντας όλους εκείνους που ισχυρίστηκαν ότι ο πρωθυπουργός μπέρδεψε τους στίχους της «Θαλασσογραφίας» του Δ. Σαββόπουλου με αυτούς του τραγουδιού «Θάλασσα πλατιά» που έγραψε τη μουσική ο Μ. Χατζιδάκις αναφέρει: «Όταν η τυφλή αντιπολιτευτική εμμονή συναντά την ασχετοσύνη ή την πεποίθηση ότι απευθύνεσαι σε άσχετους. Και δεν μπορείς να το τιθασεύσεις ούτε μπροστά σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Τότε απλώς αυτοεξευτελίζεσαι».

Μάλιστα ο κ. Ρωμανός παραθέτει τους σχολιασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τους στίχους από την «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου.