Νίκος Παπαδόπουλος: Μετά την αποπομπή του από την «Νίκη» ίδρυσε τον «Ελληνικό Παλμό» (Βίντεο)

Ο πρώην βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την Δευτέρα 8/9 την ίδρυση του «Ελληνικού Παλμού».

Συγκεκριμένα, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής σε εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» παρουσίασε το κόμμα του στέλνοντας μήνυμα προς όσους τον ακολουθούν να συστρατευτούν, ενώ έκανε κάλεσμα και σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν.

Να θυμίσουμε, ότι μετά από όσα είχαν συμβεί με τους βανδαλισμούς έργων τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη» Δημήτρης Νατσιός είχε διαγράψει τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, ο οποίος ωστόσο δεν παρέδωσε την έδρα του.