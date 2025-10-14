Νικήτας Κακλαμάνης για Άννα Κυριακού: “Σε μια εποχή εκκωφαντικής κενότητας, επιβλήθηκε αθόρυβα”

Με αφορμή τον θάνατο της σπουδαίας Ελληνίδας ηθοποιού Άννας Κυριακού, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«”Από τον κόσμο των γρίφων φεύγει ήσυχη…” Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να κάνει η ακριβή μου φίλη, Άννα Κυριακού; Μια γυναίκα που έδεσε το ταλέντο με το ήθος και την ανωτερότητα με την αστείρευτη αγάπη για τους ανθρώπους. Από το Εθνικό και το Παρίσι, μέχρι την Κοτοπούλη, τον Λογοθετίδη, την Κατερίνα, τον Μυράτ και τον Κατράκη. Και από το θέατρο μέχρι τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σε μια εποχή εκκωφαντικής κενότητας, η Άννα επιβλήθηκε αθόρυβα, χάρη στην εσωτερική, αλλά δυναμική ηρεμία της. Αφιέρωσε τον εαυτό της στην Τέχνη και κατάφερε να τρυπώσει στις καρδιές μας.

Η Άννα άφησε εποχή. Αλλά χθες, η Άννα μάς άφησε μόνους. Έτσι ήσυχα όπως ήρθε, όπως δημιούργησε, όπως αγάπησε…

Στην καρδιά μας θα έχει πάντοτε τη δική της ξεχωριστή θέση. Εκεί που η θύμησή της πάντα θα μας ησυχάζει με μια άλλη γλύκα, βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική.

Καλό σου ταξίδι, Άννα μου…».