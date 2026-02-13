Νέο επεισόδιο στην κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει», λέει ο υπ. υγείας

Νέα ένταση προκλήθηκε μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι προέβη σε δημόσια απάντηση για να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι σε χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, ξεπερνούν κάθε όριο.

Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής (13.02) στον ΑΝΤ1, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «βγήκε εκτός ορίων», αποδίδοντας την αντίδρασή του στη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις.

Όπως σημείωσε: «Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά». Πρόσθεσε δε: «Βγήκα εκτός ορίων πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ότι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι δεν ήταν δική του επιλογή να οδηγηθεί η διαμάχη στα δικαστήρια, καθώς «εκείνη κατέθεσε μήνυση».

Επιπλέον, επικαλέστηκε περιστατικό που, κατά τον ίδιο, του μετέφερε αστυνομικός στα Εξάρχεια, σχολιάζοντας την εμφάνιση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και θέτοντας ζήτημα πολιτικής εικόνας: «Υπουργέ μου γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου. Εμφανίστηκε με ρόμπα. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σας φαίνεται σωστό;».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «εκτόνωση» στη μεταξύ τους σχέση, προσθέτοντας αιχμές για εσωτερικές αποχωρήσεις βουλευτών από την Πλεύση Ελευθερίας: «Εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Φεύγουν οι βουλευτές της από το ίδιο της το κόμμα. Ήταν 8 και έμειναν 5. Ούτε οι ίδιοι δεν την αντέχουν».