Νέα Αριστερά: Νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Πέτη Πέρκα

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς όρισε πρόεδρό της τη βουλευτή Φλώρινας Πέτη (Θεοπίστη) Πέρκα, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση.

Η απόφαση ελήφθη κατά την συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος με μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση αυτή της κ. Πέρκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Εργάστηκε στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και διετέλεσε αντιπρόεδρος και Γ.Γ. των Μηχανικών του Δημοσίου, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ – ΤΚ Μακεδονίας και μέλος της διοίκησης του ΤΕΕ.

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με Μεταπτυχιακό στα Συγκοινωνιακά.

Έχει υπάρξει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Γ.Γ. του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εκλέχθηκε βουλευτής Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.