Νατσιός: «Συμφωνίες που αφορούν στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν μπορούν να είναι μυστικές»

Ερώτηση στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με το θέμα της αλιείας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στην περιοχή του Ιονίου, κατέθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

Σε δήλωσή του για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρει.

«Η Ελλάδα, μετά την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αλλά και τη Συμφωνία με την Ιταλία το 2020 για την οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών (ΑΟΖ), με το π.δ.33/2025 έχει ανακηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην περιοχή του Ιονίου, των Ιονίων Νήσων και μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

Δεν γνωρίζουμε, όμως, τι συμφωνία έχει γίνει με την ιταλική πλευρά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα αλιείας εντός της ΑΟΖ ή και των Χωρικών μας Υδάτων στην παραπάνω περιοχή.

Ως Νίκη, θεωρούμε ότι κάθε συμφωνία που παρεκκλίνει από το Διεθνές Δίκαιο σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι μυστική και να μην ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Επίσης, τέτοιες συμφωνίες είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από άλλες χώρες (πχ Τουρκία), οι οποίες θα διεκδικήσουν “συμφωνίες” εκτός του πλαισίου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αναμένω την απάντηση του υπουργού».