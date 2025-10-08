Νατσιός: «Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο»

Κριτική στην κυβέρνηση εφ’ όλης της ύλης άσκησε από του βήματος της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Για το θέμα των Τεμπών υποστήριξε πως με την «χθεσινή απόφαση της Δικαιοσύνης για τους συγγενείς θυμάτων Τεμπών επιβεβαιώθηκε αυτό για το οποίο σας έχουμε προειδοποιήσει καιρό. Έχετε χάσει τον έλεγχο και είστε κυβέρνηση υπό προθεσμία.

Ο λαός ξεσηκώνετε εναντίον σας», είπε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε.

«Μέχρι τώρα με τη βοήθεια των συστημικών μέσων και των φίλων σας της ολιγαρχίας καταφέρνατε να επιβάλετε το άδικο για δίκαιο. Ήρθε ο καιρός να ζήσετε τα επίχειρα αυτών των πρακτικών. Η πίεση της κοινωνίας τα άλλαξε όλα. Εκεί που λέγατε όχι στις τοξικολογικές και μόνο κάνατε ξαφνικά μια μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα και δεν είναι η μοναδική κολωτούμπα που κάνατε .»

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο θέμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως οι βουλευτές της πλειοψηφίας που συμμετέχουν στην Επιτροπή «μετά το δημόσιο εξευτελισμό που σας επιφύλαξε η εισαγγελέας Κοβέσι που σας κατήγγειλε για νεποτισμό και πελατειακό δίκτυο προσπάθησαν να εμποδίσουν στην αρχή την κλήση του υφυπουργού κ. Μυλωνάκη, των φραπέδων, των χασάπηδων και των μπακάληδων. Μετά το ρεζιλίκι όμως να σας λέει κατάμουτρα η Ευρωπαία εισαγγελέας “θα καθαρίσουμε την κόπρο του Αυγεία” έτρεξε ο υφυπουργός σας και τι έκανε; Κάρφωσε με το υπόμνημα που έστειλε στην εξεταστική τον υπουργό σας Μάκη Βορίδη αποκαλύπτοντας τις μεθοδεύσεις σας. Την επομένη της παραγραφής.

Και όπως πάτε θα κάνετε κι άλλες κωλοτούμπες στη διάρκεια της εξεταστικής».

Τέλος, επικαλούμενος δημοσιεύματα υποστήριξε πως «η κυβέρνηση ζήτησε εξαίρεση για να αγοράζει η Ελλάδα Ρωσικό φυσικό αέριο. Που να αντέξει ο προϋπολογισμός με το χρέος στα επίπεδα του 2009 τις τριπλάσιες τιμές του Αμερικανικού φυσικού αερίου;» διερωτήθηκε και αναφέρθηκε στο τουρκικό ερευνητικό σκάφος Πίρι- Ρέις «κάνει βόλτα ανενόχλητο σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, χωρίς η κυβέρνηση να το καταγγέλει».

«Άμα μπει κλέφτης στα σπίτια μας και τον βρούμε του κάνουμε μήνυση. Τώρα που μπήκε κλέφτης στην επικράτειά μας κάθεστε και τον χαζεύετε;» κατέληξε ο κ. Νατσιός.