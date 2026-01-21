Νατσιός για Καρυστιανού: “Χαιρόμαστε που έρχεται στις θέσεις μας – Προς το παρόν δεν θα συνεργαστούμε μαζί της”

Θετικά σχόλια για την Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με την προσέγγισή της στο ζήτημα της άμβλωσης, έκανε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.

Ο κ. Νατσιός, μιλώντας στο Open, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χαιρόμαστε που η Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας», υπενθυμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή το κόμμα του έχει διατυπώσει ξεκάθαρη θέση υπέρ της ζωής, εμπνεόμενη –όπως είπε– από τις αρχές του Ευαγγελίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν πρωτοεμφανιστήκαμε κι εμείς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας και τότε είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση (σ.σ. για τις αμβλώσεις). Εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας, παραμένουμε σταθεροί στο θέμα αυτό και λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή, αυτό μας ενδιαφέρει και επειδή εμπνεόμαστε από τις αρχές του ευαγγελίου λέμε ότι πρέπει να είμαστε υπέρ της ζωής», δήλωσε ο πρόεδρος της Νίκης.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα των αμβλώσεων, ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως «πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής», τονίζοντας ότι το θέμα έχει παραμεληθεί και αφορά, όπως είπε, «πληγές που αφήνουν ισόβια τραύματα».

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν συμφωνεί με ποινικές διώξεις γυναικών που προχωρούν σε άμβλωση, ο πρόεδρος της Νίκης διευκρίνισε ότι αυτές οι γυναίκες χρειάζονται «μια αγκαλιά αγάπης», ενώ πρόσθεσε πως, αν είχε τη δυνατότητα, θα μηδένιζε όλες τις προϋποθέσεις για να οδηγηθεί μια κοπέλα σε αυτή την απόφαση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενη συνεργασία με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Δημήτρης Νατσιός απέκλεισε κάθε προσυνεννόηση, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης όταν υπάρξουν «θέσεις και πρόσωπα». «Δεν μπορώ να προκαταβάλω. Όταν παρουσιαστούν, θα κρίνουμε. Μιλάμε για μια υπόθεση εργασίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Νίκη έχει αυτόνομη πορεία» και «πατά γερά στα πόδια της».

Ο Δημήτρης Νατσιός δεν παρέλειψε να υπερασπιστεί τη Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό» εις βάρος της. «Δείχνει επιπολαιότητα το γεγονός ότι χθες το βράδυ την εκθείαζες και σήμερα έγινε τέρας», σημείωσε, ενώ ξεκαθάρισε πως υπάρχουν σαφείς διαφωνίες, ιδίως στο ζήτημα της ομοφυλοφιλίας. «Θέση καταστατική της Νίκης είναι η κατάργηση του γάμου των ομοφυλοφίλων», ανέφερε.