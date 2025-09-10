Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και “Χαμόγελου του παιδιού”
Θα υπογραφεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του “Χαμόγελου του Παιδιού” και του ΥΠΕΘΑ θα υπογράψει αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου, Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ιωάννης Καποδίστριας, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και το μνημόνιο περιλαμβάνει παροχή τροφίμων και υλικοτεχνικής βοήθειας στον σύλλογο, από τον Ελληνικό Στρατό.
