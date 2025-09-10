Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και “Χαμόγελου του παιδιού”

Θα υπογραφεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του “Χαμόγελου του Παιδιού” και του ΥΠΕΘΑ θα υπογράψει αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 10:00 το πρωί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου, Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ιωάννης Καποδίστριας, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και το μνημόνιο περιλαμβάνει παροχή τροφίμων και υλικοτεχνικής βοήθειας στον σύλλογο, από τον Ελληνικό Στρατό.

