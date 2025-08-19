Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ: «Πάγια θέση της Ελλάδας το απαραβίαστο των συνόρων της Ουκρανίας»

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε. για το Ουκρανικό που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε μία αποτίμηση στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο πρωθυπουργός, αρχικά, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο για να γίνουν τα επόμενα βήματα προκειμένου να υπάρξει συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ακόμα, τόνισε την ανάγκη για άμεση εκεχειρία, ενώ, δήλωσε ικανοποιημένος για την πρόθεση των ΗΠΑ να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.