Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για την Ουκρανία: Τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας

Το δικό του μήνυμα στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για την Ουκρανία έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη 13/8.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί.

Επίσης, ο πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, ενώ τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.