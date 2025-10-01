Μητσοτάκης στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισε σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας», ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο και επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα, και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Μητσοτάκης από Κοπεγχάγη: “Ήρθε η ώρα η ΕΕ να ενεργοποιήσει πόρους για την Άμυνα”

“Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει πόρους για την άμυνα“, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδος κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι “στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος ως προς την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει επιτέλους από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση” και πρόσθεσε:

“Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουν τις αμυντικές της δαπάνες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του μέσου όρου. Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας“.

“Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι οποιοδήποτε κοινό ευρωπαϊκό έργο άμυνας αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορα της ηπείρου. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά. Προφανώς, πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρός μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής” επισήμανε ακόμα ο Έλληνας πρωθυπουργός.