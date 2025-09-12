Μητσοτάκης: Προτεραιότητές μας η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων

O Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συζήτηση για την Τεχνητή νοημοσύνη με τον συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπης, στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit 2025, που διοργανώνει η Endeavor Greece, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

«’Άμεσες προτεραιότητές μας στην Ελλάδα είναι επίσης η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και των δημοκρατικών αξιών», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για «άλμα μπροστά με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη είναι πολύ καλή στο να ρυθμίζει και να νομοθετεί, όχι τόσο καλή στο να καινοτομεί. Και αυτό που εμείς συμφωνήσαμε ως ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πώς μπορούμε να καταρρίψουμε τους φραγμούς ανάμεσα στις χώρες, να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά, η οποία δεν υπήρχε επί της ουσίας, η αλήθεια είναι, και πώς μπορούμε επίσης να βρούμε κεφάλαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μας δεν θα στραφούν προς την Αμερική στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίων. Άρα λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας στην ενθάρρυνση της καινοτομίας» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Κάναμε καλή χρήση των ευρωπαϊκών πόρων αλλά και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό είχαν να ιδρύσουν τα ΑΙ Factory, ένα εκ των επτά πρώτων μάλιστα, δημιουργείται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα με έναν υπερυπολογιστή, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στο Λαύριο.

Εκτός αυτού όμως, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει απόλυτη πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν εδώ στην Ελλάδα. Θα ήθελα να επαινέσω βεβαίως τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η εταιρεία ακριβώς για το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, το οικοσύστημα startup εταιρειών στην Ελλάδα.

Το 2001 ιδρύθηκε η 1η θερμοκοιτίδα και τότε δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι θα βλέπαμε ένα τόσο δυναμικό οικοσύστημα. Όμως βλέπω ότι είναι μέρος της νοοτροπίας των νέων ανθρώπων, οι οποίοι σκέφτονται πιο επιχειρηματικά, αναλαμβάνουν ρίσκα, ιδρύοντας τις δικές τους εταιρείες. Βλέπω λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξαιρετικά σημαντική μετασχηματιστική ισχύ και θα μας βοηθήσει πραγματικά να κάνουμε το άλμα μπροστά που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε μόνο να υποστηρίξουμε το δικό μας οικοσύστημα, το επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο πράττουμε ήδη μέσα από υποστήριξη, χρηματοδότηση κτλ αλλά και μέσα από λύσεις τεχνητής νοημοσύνης».