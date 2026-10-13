Μητσοτάκης: Στη Λάρισα την Τετάρτη για τα εγκαίνια ενεργειακής μονάδας – Στη συνέχεια στις Βρυξέλλες

Στη Λάρισα θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στις Νέες Καρυές Λάρισας.

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Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια εντάσσεται στο πρόγραμμα των κυβερνητικών επισκέψεων σε ενεργειακές υποδομές, με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας να αποτελεί σημαντικό πεδίο για την ανάπτυξη του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας

Η νέα εγκατάσταση αποτελεί έργο συνεργασίας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη.

Πρόκειται για αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή εγκατάσταση που έχει ως βασική λειτουργία την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τη διάθεσή της στο σύστημα όταν απαιτείται.

Οι υποδομές αποθήκευσης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην ευελιξία του δικτύου.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων.

Αναχώρηση για Βρυξέλλες και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παρεμβάσεων του Έλληνα πρωθυπουργού και οι τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να γίνουν γνωστά στη συνέχεια.