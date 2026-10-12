Ο Μητσοτάκης πήρε τον Ηλεκτρικό από το Θησείο έως το Μοσχάτο – Τι είπε για τους νέους συρμούς

Με τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1 του Μετρό μετακινήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/10) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας το δρομολόγιο από το Θησείο έως το Μοσχάτο και παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για την αναβάθμιση του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.

Ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στον συρμό, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Θανάση Κοτταρά.

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Κατά τη διαδρομή είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιβάτες και τουρίστες, ενώ μετά την αποβίβασή του αναφέρθηκε στα προβλήματα των δημόσιων συγκοινωνιών και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Δεν έχει νόημα να ωραιοποιούμε τα πράγματα»

Στις δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση στον Ηλεκτρικό παραμένει προβληματική, κυρίως λόγω της παλαιότητας των συρμών.

«Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, συνδέοντάς την με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Συνολικά 14 ανακατασκευασμένοι συρμοί έως το 2027

Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός εντάχθηκε στην κυκλοφορία στις 7 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής ανανέωσης του στόλου της Γραμμής 1.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, συνολικά 14 συρμοί θα ανακατασκευαστούν και θα εκσυγχρονιστούν, με το έργο να προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

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Οι εργασίες πραγματοποιούνται στον Βόλο, στο πλαίσιο της σύμβασης με την ισπανική εταιρεία CAF.

Πρόκειται για πρόγραμμα που υλοποιείται 22 χρόνια μετά την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού στον Ηλεκτρικό.

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Τι αλλάζει στο εσωτερικό των συρμών

Οι ανακατασκευασμένοι συρμοί διαθέτουν νέους κινητήρες, αναβαθμισμένα συστήματα κλιματισμού και σύγχρονο εξοπλισμό ασφάλειας και ενημέρωσης των επιβατών.

Στο εσωτερικό των βαγονιών έχουν τοποθετηθεί:

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Νέα καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις.

Φωτισμός LED και σύγχρονες οθόνες ενημέρωσης.

Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών.

Αναβαθμισμένος κλιματισμός.

Υποδομές προσβασιμότητας και ειδικές θέσεις για επιβάτες με αναπηρία.

Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και η ενίσχυση της αξιοπιστίας της Γραμμής 1.

Στόχος να μειωθεί η αναμονή στις αποβάθρες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει παράλληλα τη μείωση των χρονοαποστάσεων μεταξύ των δρομολογίων.

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Η αύξηση της διαθεσιμότητας συρμών αναμένεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να επιτρέψει συχνότερα δρομολόγια και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην προσθήκη νέων λεωφορείων στο δίκτυο της Αθήνας, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι 13 ανακατασκευασμένοι συρμοί, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των μετακινήσεων.

Η πλήρης απόδοση του προγράμματος θα κριθεί στην πράξη, καθώς οι νέοι συρμοί θα εντάσσονται σταδιακά στην καθημερινή λειτουργία του Ηλεκτρικού.