Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις εργασίας: “Η συμφωνία συνέβη για πρώτη φορά και από κεντροδεξιά κυβέρνηση”

Το μήνυμα πως η ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θέτει κανόνες και προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα σε εργαζόμενους και εργοδότες εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση», τόνισε o πρωθυπουργός και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη».

«Νομίζω είναι πράγματι εντυπωσιακό -ας το κρατήσουμε αυτό -, για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο του ΣΕΒ, συνεπικουρούμενη και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν εργαζόμενοι και εργοδότες και να καταλήγουν σε μία συμφωνία, η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια. Κυρίως, όμως, υπηρετώντας από κοινού την κοινωνική συνοχή» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω ότι αυτή η εικόνα, την οποία είδαμε σήμερα, τα λέει τελικά όλα για την κυβέρνησή μας», είπε ακόμα.