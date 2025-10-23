Μητσοτάκης από Σύνοδο στις Βρυξέλλες: “Η πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική”

Την ικανοποίηση του για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημιουργία κοινής αντιπυραυλικής άμυνας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κυρώσεις στη Ρωσία που μπορούν να λειτουργήσουν, ασκώντας πιέσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενέργειας επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει.

Όπως είπε «είναι σαφές ότι έχει υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας για όλες τις χώρες της ΕΕ. Εκφράζω, επίσης, την ικανοποίησή μου γιατί στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών που είναι πάγια ελληνική θέση. Είμαι ικανοποιημένος γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση αποκτούν δυναμική και περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν».

Για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και χαίρομαι που αυτό αναγνωρίζεται και η Κομισιόν έχει αναλάβει δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε να μην υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις αυτές».

Για τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία είπε: «Η Ελλάδα είναι υπέρ ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πίεση στη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο συντονισμός ΗΠΑ-Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος»

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στη ατζέντα μιας ακόμη πολύ κρίσιμης Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Μεταναστευτικό. Ειδικότερα στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής), που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27 Ευρωπαίων ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους, που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αναλύει ο κ. Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες Τετάρτη στις Βρυξέλλες, με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αιγύπτου σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών.