ΜεΡΑ25: Αποφασίστηκε ομόφωνα από την Πολιτική Γραμματεία η διακοπή συνεργασίας με την ΑΡΑΣ μετά από εισήγηση του Βαρουφάκη

Ομόφωνα ψηφίστηκε η εισήγηση του γραμματέα του ΜεΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για τη διακοπή της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2025, την παραμονή της 52ης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, συνεδρίασε εκτάκτως η Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και υπερψήφισε ομόφωνα την εισήγηση του γραμματέα του κόμματος, Γιάνη Βαρουφάκη, για τη διακοπή της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε στον χώρο του Πολυτεχνείου.

Η απόφαση αυτή όχι μόνο δεν αποδυναμώνει αλλά ενισχύει την ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Με το βλέμμα στον κόσμο της εργασίας και τους νέους ανθρώπους, θα δουλέψουμε με πίστη στο να χτίζουμε αναχώματα απέναντι σε μια αυταρχική κυβέρνηση και μια συμβιβασμένη αντιπολίτευση που πλήττουν την κοινωνία, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, εξαχρειώνουν τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο, εμμένουν στην κούρσα των εξοπλισμών και καταστρέφουν κάθε φυσικό πόρο της χώρας.

Καλούμε όλους και όλες, σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε όλη τη χώρα.