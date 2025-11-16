Τέλος της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡΑΣ μετά τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο

Το τέλος της συνεργασία του ΜέΡΑ 25 με την ΑΡΑΣ («ΑΡιστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση») ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Γιάνης Βαρουφάκης, μετά την χθεσινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου εναντίον αναρχικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο facebook, ο κ. Βαρουφάκης είπε:

“Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση.

Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25 προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα“.