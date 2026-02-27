«Μέγιστη απόσταση» προφορικών – γραπτών εξετάσεων για το Εθνικό Απολυτήριο – Οι διευκρινίσεις της Ζαχαράκη

Μέγιστη απόσταση προβλέπεται στους βαθμούς των μαθητών στα προφορικά και στα γραπτά για το Εθνικό Απολυτήριο, τόνισε η η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη το πρωί της Παρασκευής (27/2).

Η κα. Ζαχαράκη τόνισε πως δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές και πως οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μόνο όταν η Πολιτεία είναι βέβαιη πως το σύστημα μπορεί να τις υποστηρίξει. εν μιλάμε για τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο, ούτε για τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου, επισήμανε και πρόσθεσε: «Πιθανώς για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου, εφόσον είμαστε έτοιμοι».

Η ίδια μίλησε για την ανάγκη ψηφιοποίησης των εξετάσεων, καθώς η τεχνολογία προχωρά, όπως είπε. Προβλέπεται επίσης «εθνικό σώμα βαθμολογητών» αλλά και η «μέγιστη απόσταση» γραπτών – προφορικών, που σημαίνει ότι η απόσταση του προφορικού βαθμού από τον καθηγητή δεν θα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη απόκλιση, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα μεροληψίας.

Το πόρισμα της Επιτροπής θα κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας έως το τέλος Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα εργάζεται η νομοπαρασκευαστική επιτροπή ώστε να είμαστε έτοιμοι και τέλος του χρόνου να έχουμε νόμο.