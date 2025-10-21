Μαρινάκης για Σαββόπουλο: Εμπνεύστηκε από όσα έζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο το βράδυ της Τρίτης 21/10.

«Σπουδαίος καλλιτέχνης και ενεργός πολίτης, ο Διονύσης Σαββόπουλος εμπνεύστηκε από όσα έζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον αποχαιρετούμε με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τα υπέροχα τραγούδια και τις ξεχωριστές στιγμές που μας χάρισε. Καλό του ταξίδι», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.