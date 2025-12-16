Μαρινάκης: «Είμαστε η γενιά που πρέπει να ανοίξει, για πρώτη φορά, με ειλικρίνεια τη συζήτηση για το δημογραφικό»

«Νομίζω είμαστε η γενιά, όπου θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο για το αν θα καταφέρουμε μετά από αρκετά χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων να σταματήσει να συμβαίνει αυτό το οποίο συνέβαινε, το αντίθετο από τα προηγούμενα χρόνια, η κάθε γενιά να ζει χειρότερα από την προηγούμενη. Έχουμε μια από τις τελευταίες, για να μην πω τελευταία, γιατί είναι υπερβολικό, ευκαιρίες να αναστρέψουμε αυτό το πολύ κακό, το οποίο συμβαίνει αυτά τα χρόνια» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο podcast ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ της Athens Voice με τον δημοσιογράφο Μάκη Προβατά.

«Συνολικά πρέπει λίγο να ισορροπήσουμε. Τι θέλω να πω; Πήγαμε από το ένα άκρο, το οποίο το βίωναν περισσότερο οι μεγαλύτεροι από εμάς, των ακραίων απόψεων, της απομόνωσης συμπολιτών μας, του ρατσισμού, της υποτίμησης των γυναικών, της υποτίμησης συμπολιτών μας, που μπορεί να έχουν την οποιαδήποτε στάση στη ζωή τους, πήγαμε στο άλλο άκρο, όπου σε όλα κυριαρχεί η πολιτική ορθότητα, σε σημείο υποκριτικό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αντίρροπη δύναμη. Χρειάζεται κάπου να το ισορροπήσουμε εμείς ως γενιά δηλαδή, ούτε να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια τα…να το πω παλαιολιθικά, με την έννοια της πολύ κακής συμπεριφοράς που υπήρχε, ούτε όμως να διατηρήσουμε όλη αυτή την υπερβολή της υποκριτικής εφαρμογής της πολιτικής ορθότητας» πρόσθεσε.

Μιλώντας για το δημογραφικό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «αν δει κανείς τις προβλέψεις, που είναι βεβαιότητες, δυστυχώς, για το δημογραφικό, σε 20 χρόνια θα συζητάμε για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο και μια εντελώς διαφορετική Ελλάδα. Είμαστε η γενιά που πρέπει να ανοίξει, για πρώτη φορά θεωρώ, με ειλικρίνεια αυτή τη συζήτηση».

Επισήμανε ότι θεωρεί το δημογραφικό την κορυφαία συζήτηση, η οποία αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη υποκρισία, περισσότερο ή λιγότερο από όλο το πολιτικό σύστημα και δυστυχώς από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και των μίντια.

«Το δημογραφικό, λοιπόν, θα λυθεί πρώτον αν κάνουμε τη σωστή συζήτηση και αν αποφασίσουμε, ότι για να αντιμετωπιστεί, πέραν από γενναία κίνητρα, τα οποία θεωρώ ότι δίνει αυτή η κυβέρνηση, σιγά-σιγά, με τις φοροαπαλλαγές και τις φοροελαφρύνσεις -για να μην κάνουμε τώρα ανάλυση του προϋπολογισμού και των φόρων- και άλλα πολλά τα οποία κάνουμε, θεωρώ ότι κάνουμε αρκετά, χρειάζονται και περισσότερα. Βασικά πρέπει να αλλάξει η ρητορική όλων μας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά με αυτή τη ρητορική, αυτή την εικόνα, αυτά τα πρότυπα, δεν πάμε πολύ μακριά ως προς την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Δεύτερον, θεωρώ ότι όσο αυστηροί πρέπει να είμαστε με τους παράνομους μετανάστες, όχι πέραν των ορίων, στα όρια της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου, γιατί είναι μια βαθιά παράνομη συμπεριφορά η εισβολή σε μια χώρα με όποιον τρόπο και αν η χώρα αυτή δεν είναι αυστηρή, τότε θα είναι ξέφραγο αμπέλι. Τόσο πρέπει να καταλάβουμε ότι η νόμιμη μετανάστευση, οι διακρατικές συμφωνίες και όλες οι υπόλοιπες διέξοδοι που υπάρχουν, είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Εκεί πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι βάζουμε νερό στο κρασί μας. Όχι. Αυστηροί στην παράνομη μετανάστευση, με όλα όσα αποφασίστηκαν από το υπουργείο το τελευταίο διάστημα και αποδίδουν, αλλά να δούμε πιο σοβαρά το ζήτημα αυτό» είπε.

«Και το κυριότερο, το δημογραφικό δεν είναι το ίδιο πρόβλημα για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο πρόβλημα για την Αττική, που υπάρχει υπερσυσσώρευση πληθυσμού ή για την ελληνική περιφέρεια και ειδικά κάποιες περιφέρειες, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος που έχουν τεράστιο πρόβλημα και πολλές άλλες. Άρα είναι και ζήτημα μεταφοράς πληθυσμού από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην ελληνική περιφέρεια. Για μένα είναι η συζήτηση της γενιάς μας. Πάνω σε αυτή την κουβέντα θα κριθούν πρόσωπα, κόμματα κατά κανόνα, τα επόμενα χρόνια» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Για τα επίπεδα ανεργίας και το σχετικό επίδομα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε αυτονόητα κάποια πράγματα, τα οποία τα θεωρούσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ως προσωπική θέση, για να μην παρεξηγηθώ, βγάζω το “καπέλο” του εκπροσώπου, του υφυπουργού, ότι σε μία χώρα με ανεργία 7,9%, που θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού και είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής 6,5 ετών, επενδύσεων ψηφιακού κράτους, όλα όσα έγιναν, η δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν μπορεί να έχουμε το ίδιο επίδομα ανεργίας από αυτό που είχαμε σε μια χώρα που έχει ανεργία 17%, όπως είχε το 2019, 18% ή 25% και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που θέλει να βρει δουλειά, εξαιρώ κάποιες ειδικές κατηγορίες, μια μαμά που βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, έναν άνθρωπο μιας μεγαλύτερης ηλικίας, δεν θα βρει. Δεν υπάρχει αυτό».

«Έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας από τη δική μας κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση ενόψει και των εκλογών για το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να κάνουμε την εύρεση εργασίας μονόδρομο, ειδικά για τις νεότερες γενιές. Ο κόσμος, πλέον, να ξέρει ότι θα ζήσει πολύ καλύτερα, με το να βρει μια δουλειά. Και επειδή, σταδιακά, ανεβαίνουν οι μισθοί και πρέπει να ανέβουν κι άλλο, εννοείται και αυτό είναι βασική μας προτεραιότητα. Γι’ αυτό και μειώνουμε τόσους φόρους και πρέπει να μειώσουμε κι άλλους, όσα λεφτά μαζεύουμε. Αυτό για μένα είναι μια συζήτηση που συνδέεται και με το δημογραφικό. Γιατί σκεφτείτε πόσο κρίσιμο είναι για μια επιχείρηση να βρει το προσωπικό που θέλει, πόσο βιώσιμη θα είναι, πόσο θα εξελιχθεί, πόσο θα δώσει και καλύτερους μισθούς στη συνέχεια στο προσωπικό της» πρόσθεσε.

Στο ερώτημα σε «ποιους ή σε τι είστε ευγνώμων;» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Στους ανθρώπους. Θεωρώ ότι μου το είχε πει αυτό ένας καλός φίλος πριν από κάποια χρόνια, του χώρου σας, ότι οι άνθρωποι φαίνονται με το αν λένε και εννοούν δύο λέξεις. Ευχαριστώ και συγγνώμη και να τις λένε και να τις εννοούν. Το έχω αυτό πάντοτε στο μυαλό μου. Μπορώ να συγχωρέσω τα πάντα και θεωρώ ότι μπορούν να συγχωρεθούν τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, εκτός από δύο πράγματα, την αλαζονεία που συζητούσαμε πριν και το δεύτερο την αχαριστία. Νομίζω, ότι είναι εντός εισαγωγικών το πιο θανάσιμο από τα αμαρτήματα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος».