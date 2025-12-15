Μαρινάκης: “Δηλώσεις Τσιάρα στις 15:00 για τα αιτήματα των αγροτών – Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν”

Δηλώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα σήμερα στο μεσημέρι στις 15:00, για τα αιτήματα που κατέθεσαν οι αγρότες προς την κυβέρνηση προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «γύρω στις 3:00 μετά το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα βάλει ένα πλαίσιο επάνω στα αιτήματα τα οποία απέστειλαν οι αγρότες».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά, αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και υπάρχουν και αιτήματα τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Όλα αυτά ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός θα τα βάλει σε ένα συνολικό πλαίσιο σε λίγη ώρα από τώρα» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να δίνει όσα παραπάνω μπορεί συνολικά στους εργαζομένους, συνολικά στους ανθρώπους της παραγωγής, σε όλους τους αγρότες και σε όλους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο σε εκείνους που είναι στα μπλόκα, αλλά πάντοτε στο μέτρο του λογικού και του εφικτού.

«Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας, των ανέξοδων υποσχέσεων που μετατρέπονταν σε πολύ πάρα πολύ κοστοβόρες παροχές τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι σε αυτήν τη λογική η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη» ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «υπάρχουν όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπεραστούν».

«Το να κλείνεις λιμάνια, αεροδρόμια, το να ρισκάρεις με αυτήν την τακτική να προχωρήσουν χημειοθεραπείες καρκινοπαθών, δεν νομίζω ότι είναι κινητοποιήσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια τα οποία περιγράφονται και από το νόμο. Εμείς τον νόμο οφείλουμε να τον εφαρμόσουμε και ειδικά οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία και κοινωνική ηρεμία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηύθυνε ξανά κάλεσμα στους αγρότες «για μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα», επισημαίνοντας ωστόσο δύο δεδομένα: αφενός ότι το κράτος και η οικονομία έχουν συγκεκριμένες αντοχές, αφετέρου ότι η όποια κινητοποίηση δεν πρέπει να οδηγεί σε ταλαιπωρία της κοινωνίας».

Παύλος Μαρινάκης: Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Οι εικόνες από την αιματηρή, τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, κατά της εβραϊκής κοινότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκαν 15 άνθρωποι, σε εκδήλωση με αφορμή την πρώτη ημέρα της γιορτής Χάνουκα, σοκάρουν, υπερβαίνουν τα όρια της λογικής και προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή.

Η Ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει, κατηγορηματικά, τη στοχοποίηση αθώων πολιτών λόγω συγκεκριμένου θρησκεύματος ή εθνικότητας.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιστορική στιγμή για τη χώρα μας και δικαίωση για τις αγωνίες και την επιμονή ενός ολόκληρου λαού.

Πριν από 10 χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη ή όχι.

Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls, τις κλειστές τράπεζες και τις αλλεπάλληλες κρίσεις, με την προσήλωση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα στάθηκε όρθια και έφτασε να πρωταγωνιστεί, πλέον, στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το Ελληνικό Δημόσιο αποπληρώνει, σήμερα, πρόωρα, 5,3 δισ. ευρώ δανείων, τα οποία προέρχονται από την εποχή του πρώτου μνημονίου και είχαν ημερομηνία λήξης μετά το 2031.

Με αυτή την εξέλιξη, ο προϋπολογισμός και, κατ’ επέκταση, οι Έλληνες φορολογούμενοι απαλλάσσονται άμεσα από ένα βάρος 1,6 δισ. ευρώ σε τόκους, που θα έπρεπε να καταβληθεί από το 2026 και μετά, έως και το 2041.

Με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή για πρώτη φορά το χρέος της χώρας από το 2011 θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ και μέχρι το 2029 θα έχει υποχωρήσει και κάτω από το 120% του ΑΕΠ.

Στις πρόσφατες θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία συγκαταλέγεται η μείωση του κενού ΦΠΑ σε 11,4% το 2023, σημειώνοντας πτώση 61% σε σχέση με το 2017.

Η μείωση κατά 17,6 εκατοστιαίες μονάδες, την περίοδο 2017 – 2023, αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κατά την περίοδο από 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1,47 δισ. ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Παράλληλα, από 1η.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά (περίπου 670.000) θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου του 2026 να βλέπουν αυξήσεις και από τον Ιανουάριο του 2027 κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στους συνταξιούχους.

Ήδη έλαβαν 250 ευρώ 1,4 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχοι, άποροι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία ως μόνιμη, πλέον, ενίσχυση.

Οι συνταξιούχοι θα έχουν επιπλέον όφελος στο διαθέσιμο εισόδημά τους και από τη νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών από την αρχή του 2026.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 στην Αττική ξεπέρασαν τις 285.500 και ήταν αυξημένα κατά 116,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 11μηνο του 2024. Από τους ελέγχους προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα συγκριτικά με πέρυσι το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό και πέραν των αυξημένων τακτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, εκτελούν, πλέον, ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα.

Με την ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων η Αστυνομία μπορεί να έχει συνεχή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επισκέφθηκε σημείο διενέργειας αλκοτέστ στην Αττική, ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται και ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε υπηρεσία, για την άοκνη προσφορά τους.

Ξεκινούν οι πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου, συνολικού ύψους άνω των 22 εκατ. ευρώ, για κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών.

Προηγήθηκε η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σε 126.984 δικαιούχους, κατοίκους νησιών καταβάλλονται περίπου 12,3 εκατ. ευρώ, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Αντιστοίχως, σε 1.788 επιχειρήσεις προβλέπεται η καταβολή περίπου 9,9 εκατ. ευρώ για αιτήσεις της β’ φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν στη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» είναι μια καινοτόμος υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες μέσω του myHealth App.

Σε πραγματικό χρόνο μπορούν να λάβουν προσωποποιημένες, απλές και κατανοητές απαντήσεις, με βάση τις πληροφορίες από τον Φάκελο Υγείας τους, όπως τα αποτελέσματα εξετάσεων, οι συνταγές και τα ραντεβού.

Διευκρινίζεται πως ο «Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη» δεν παρέχει συμβουλές υγείας, παρά μόνο πληροφόρηση για:

Εξετάσεις και αποτελέσματα

Παραπεμπτικά και συνταγές φαρμάκων

Πληροφορίες ιατρού και φαρμακείου

Εμβολιασμό

Νοσηλείες και εισαγωγές

Θεραπείες, διαγνώσεις και αγωγές

Ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά

Ραντεβού και συναντήσεις

Προσωπικά στοιχεία προφίλ

Στο μεταξύ, από τα τέλη Οκτωβρίου λειτουργεί ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού», μέσω του οποίου οι επαγγελματίες υγείας έχουν άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή. Σε αυτόν τον 1,5 μήνα λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν 1.008 συνομιλίες, με 3.489 μηνύματα.

Σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ο λόγος, συγκεκριμένα, για τις Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει, ουσιαστικά, τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μια περιοχή που επιλέγουν για την ποιότητα ζωής τους.

Μάλιστα η ενίσχυση των 10.000 ευρώ που προβλέπεται χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται πως η επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί και σε άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, όπου εντοπίζονται ισχυρές δημογραφικές πιέσεις.

Η 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη αποδοχή της Διακήρυξης των Αθηνών, στην οποία αποφασίστηκε η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών. Παράλληλα, καλωσορίστηκε η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Ινδίας, ως χώρας-παρατηρητή, για πρώτη φορά στο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, με την υπογράμμιση της μελλοντικής αποδοχής της.

Η Ιταλική Δημοκρατία, δια του Υπουργού Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, αναλαμβάνει την Προεδρία του Φόρουμ, για το 2026.

«Πιστεύουμε ότι το Φόρουμ δεν πρέπει να είναι ένα κλειστό κλαμπ χωρών. Ότι πρέπει να κρατά τις πόρτες του ανοιχτές προς τις χώρες με μακρά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, οι οποίες εκφράζουν τη θέληση, αλλά και μπορούν να εμπλουτίσουν δημιουργικά τον διάλογό μας» υπογράμμισε η προεδρεύουσα του Φόρουμ, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε: «Επαναεπιβεβαιώνουμε την κοινή δέσμευση των εθνών μας να προστατεύουν και να προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, με τρόπους που ενισχύουν τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, σε μια εποχή πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων».

Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία αύριο το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής για την​ «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».