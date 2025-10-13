Μάντζος: Θετική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή η απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς 

Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, δύο χρόνια μετά την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική εξέλιξη, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μετά από μια ανθρωπιστική καταστροφή ανυπολόγιστων διαστάσεων, που προκάλεσε τον θάνατο και τον βίαιο εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων αμάχων Παλαιστινίων και την ισοπέδωση της Γάζας, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας – έστω με σοβαρή καθυστέρηση – οδηγεί σε ένα αναγκαίο βήμα στον δύσκολο δρόμο της ειρήνευσης στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Μάντζος, το βήμα αυτό δεν μπορεί να είναι το τελευταίο. Η διεθνής κοινότητα, και η Ελλάδα ως αναπόσπαστο μέλος της, οφείλουν να εργαστούν για την προώθηση της μόνης βιώσιμης και δίκαιης λύσης: της ειρηνικής συνύπαρξης δύο κρατών στην περιοχή, με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.