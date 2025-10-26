Μάκης Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση από 60 κουκουλοφόρους στο Ηράκλειο – Του πέταξαν αυγά, πέτρες και φώναζαν συνθήματα (Εικόνες)

Άγρια επίθεση δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25.10) ο Μάκης Βορίδης σε εστιατόριο που βρισκόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης με την οικογένειά του και τους φίλους του.

O κ. Βορίδης βρέθηκε στο Ηράκλειο ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου και δέχθηκε οργανωμένη επίθεση από περίπου 60 κουκουλοφόρους. Σύμφωνα με το neakriti.gr, του επιτέθηκαν με αυγά, καρέκλες, ξύλα, πέτρες και τραπέζια, φωνάζοντας συνθήματα, τόσο κατά της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ίδιου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πλατεία Πειραιά πάνω από το λιμάνι. Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους πελάτες να τρέχουν έντρομοι να σωθούν, ενώ, ορισμένοι φυγάδευσαν τον Μάκη Βορίδη και την παρέα του στο υπόγειο του μαγαζιού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που απομάκρυναν με ασφάλεια τον πρώην υπουργό. Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.